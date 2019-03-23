Dr. Fatih Ulugöl’ün babası hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr.23 Mart 2019 Cumartesi 10:58
Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih Ulugöl’ün babası Mahfuz Ulugöl hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih Ulugöl’ün babası uzun süre tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Dr. Ulugöl’ün babası Mahfuz Ulugöl’ün ölüm haberini alan ailesini büyük üzüntü yaşadı. Hahfuz Ulugöl’ün cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis’e götürüldü. Ulıugöl’ün naaşı Bitlis Tatvan İbadullah Camii’nde kılınacak öğlen namazından sonra Küçüksu mezarlığına defnedilecek.
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