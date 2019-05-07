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Dr. Fatih Kurt, çocukluk anısıyla duygulandırdı

Dr. Fatih Kurt, çocukluğunda yaşadığı anıyla izleyenleri duygulandırdı.

07 Mayıs 2019 Salı 01:35

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Diyanet TV'de katıldığı bir programda, çocukluğunda yaşadığı duygu dolu bir anıyı anlattı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 01:35
  1. Fatih Kurt
  2. Diyanet TV

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