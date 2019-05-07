Dr. Fatih Kurt, çocukluk anısıyla duygulandırdı Dr. Fatih Kurt, çocukluğunda yaşadığı anıyla izleyenleri duygulandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Diyanet TV'de katıldığı bir programda, çocukluğunda yaşadığı duygu dolu bir anıyı anlattı.

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