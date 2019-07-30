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Dr. Fakı ödülü, Dr. Çalışkan’a verildi

Bursa Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kurucusu Uz.

30 Temmuz 2019 Salı 09:56
Dr. Fakı ödülü, Dr. Çalışkan’a verildi

Bursa Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kurucusu Uz. Dr. İsmail Fakı adına verilen ödül bu yıl Balıkesir’de görev yapan Dr. Mehmet Çalışkan’ın oldu.


Türkiye Kamu Çalışanlar Vakfı Türk Sağlık Sen Bursa şubesi tarafından her yıl verilen Uz. Dr. İsmail Fakı adına verilen ödül plaketini bu yıl Uludağ Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından Dr. Mehmet Çalışkan’a verilmesini kararlaştırdı. Ödül Balıkesir TÜRKAV Bürosunda verildi. Burada bir konuşma yapan Bursa Vakıf Başkanı Muammer Kurnaz, "6.ölüm yıl dönümünde Uz. Dr. İsmail Fakı’yı kabri başında anarken bu yıl ki Sağlık Hizmetleri nedeniyle ödül plaketini Balıkesir Sağlık Müdürlüğü de yapmış Dr. Mehmet Çalışkan’a vermeyi kararlaştırdık. Dr. Çalışkan aynı zamandaUz. Dr. İsmail Fakı’nın okul arkadaşı idi" şeklinde konuştu.


Dr. Çalışkan, "Bursa için çok için çok büyük kayıp"


Ödül almanın mutluluğunu yaşayan Dr. Çalışkan’da, " Uz. Dr. İsmail Fakı benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. İsmail ile çok ortak yanımız vardı. İsmail ile biz hiç ayrılmadık bir bir birimizden. 3 dönemde beraber Mekke hastanesinde Baş hekim yardımcılığı yaptık. İsmail ile biz sevinçli günümüzde ve acılı günümüzde hep birlikteydik. İsmail gibi bir arkadaşın Bursa için çok için çok büyük kayıp olduğuna inanıyorum. Bursa’ya Göğüs hastanesini çok iyi bir duruma getirdi. O hastaneyi en güzel şekle getirdi. Dolayısıyla Bursa’ya çok büyük hizmetler verdi. Maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.


Balıkesir TÜRKAV’da yapılan ödül törenine Bursa Şube Başkanı Muammer Kurnaz, Türkiye Kamu Sen Bursa İl Temsilcisi İbrahim Bulut, Türk Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır, Türk Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Ahmet Baki, Türk Büro Sen Balıkesir Şube Başkanı Sıtkı Alkan ve TÜRKAV Balıkesir Şube Başkanı Adnan Tatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ödül töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:56
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