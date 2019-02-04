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Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD Başkanı seçildi

BİYOSAD Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ercan Varlıbaş yeniden Başkan seçilirken, Başkan Vekili Ahmet Fethi Polat, Başkan Yardımcıları ise Dr. Orhan Çömlek ve Fikret Dinç oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD Başkanı seçildi

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİYOSAD) Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ikinci kez Dr. Ercan Varlıbaş seçildi.

BİYOSAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ercan Varlıbaş yeniden Başkan seçilirken, Başkan Vekili Ahmet Fethi Polat, Başkan Yardımcıları ise Dr. Orhan Çömlek ve Fikret Dinç oldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahmet Fethi Polat, Dr. Orhan Çömlek Fikret Dinç, Dr. Talat Buğur, Bülent Çökmez, Çağlar Kahraman'dan oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, "Ülkeler arası rekabetin geleceğini belirleyecek olan biyoteknoloji alanında Türkiye'nin güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de biyoteknoloji alanında sürdürülebilir bir ekosistem oluşması amacıyla çok önemli bir proje geliştirdik. Start-up'lar, KOBİ'ler gibi sektörün irili ufaklı tüm paydaşlarını bir araya getirecek biyoteknoloji üssü oluşturarak katma değeri yüksek, ihracata yönelik biyoteknolojik ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir ekonominin yapı taşlarından birini hayata geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
  1. BİYOSAD
  2. Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği

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