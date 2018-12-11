THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dr. Ender Saraç'tan Şifa Sırları söyleşisi

Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliği ile düzenlenen Şifa Sırları söyleşi serisinin 3'üncüsü 16 Aralık'ta düzenlenecek

11 Aralık 2018 Salı 15:18
Dr. Ender Saraç'tan Şifa Sırları söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliği ile düzenlenen Şifa Sırları söyleşi serisinin 3'üncüsü 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 15. 00'te Bursa Suryapı Marka AVM'de yapılacak.

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Suryapı Marka AVM'nin ev sahipliği yapacağı "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" isimli söyleşide, Saraç, halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını ve bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği Zerdeçal'ın bilinmeyenlerini açıklayacak.

Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplıyor olacak.

"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 15.00'te Bursa Suryapı Marka AVM etkinlik alanında olacak.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:18
  1. Aksuvital

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçlerinin WAFA baskını protesto edildi
    1. İsrail güçlerinin WAFA baskını..
    2. Vatandaşlar, oy istemeye gelen adayı..
    3. FETÖ'den hapis cezasıyla aranan..
    4. AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan..
    5. İşte CHP'li belediyelerin başarısı!
    6. Protezlerine kavuşan Suriyeli Maya,..
    7. Polis hiç kimsenin gözünün yaşına..
    8. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    9. Emniyet Müdürünü vuran saldırgan polis..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli'de "Like"..
    11. İhtiyaç sahipleri için 400 soba bağışı
    12. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    13. İran'daki sokak gösterilerine 10 yıl..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. TCMB döviz kurları
    16. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    17. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    18. Macron'un vaatleri sarı yeleklileri..
    19. CHP MYK toplantısı
    20. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var