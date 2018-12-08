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"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi Antalya'da gerçekleşecek

"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi, bugün saat 15.00’da Antalya Terracity AVM etkinlik alanında gerçekleşecek.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi Antalya'da gerçekleşecek

AksuVital açıklamasına göre, Antalya Terracity AVM’nin ev sahipliği yapacağı ‘’Dr.Ender Saraç ile Şifa Sırları ‘’ isimli söyleşide Saraç halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını ve bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği ‘’Zerdeçal’ın ‘’ bilinmeyen sırlarını açıklayacak.

Bunun yanı sıra Dr.Ender Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayacak.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
  1. Antalya
  2. Aksu Vital

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