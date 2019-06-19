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Dr. Dinçağ’dan şiir dinletisi

Samsun’un sevilen doktorlarından olan ve mesleğinin yanı sıra şairlik yönüyle de dikkatleri üzerine çeken M.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
Dr. Dinçağ’dan şiir dinletisi

Samsun’un sevilen doktorlarından olan ve mesleğinin yanı sıra şairlik yönüyle de dikkatleri üzerine çeken M. Emin Dinççağ şiir dinletisi düzenledi.



Samsun’da Dahiliye ve İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. M. Emin Dinççağ şiir dinletisi programı düzenledi. Anaket İş Merkezi Yerel Gündem Salonu’nda düzenlenen şiir dinletisine Mustafa Bilir’in sunumu ile Nesli Koca, Nadi Macit ve İbrahim Çoşar yorumlarıyla renk kattı.Çok sayıda şiir kitabı bulunan Dr. M. Emin Diççağ yaptığı açıklamada, "Antidepresanlar yerine şiir okuyun, şiir kitapları edinin, sanat ve kültürü yaşam biçimi haline getirin. Haftada bir gün sinemaya gidin, sürekli müzik dinleyin, hoşunuza giden kitaplar okuyun, tiyatro, bale, konser gibi etkinlikler ruhsal sağlığımızı iyileştirecektir. Sanat seven insanların, hayata dair olumsuz düşünceleri yoktur. Ülkemizde Gallup’un yaptığı araştırmaya göre 37 milyon kutu antidepresan kullanılmaktadır. Her yıl bu rakamlar hızla artmaktadır. Ülkemizde ve dünyada gelişen teknoloji, küçülen dünya, hızla artan olumsuz etkilemekte ve dünya nüfusu,gürültü kirliliği, stres insan sağlığını ve ruhsal problemlerin artmasına nedenyüksek tansiyon,diyabet olmaktadır. Bunun yanında, şiddetin tırmanması, iş yerinde olumsuz çalışma koşulları, uzun çalışma süreleri, yarışma, rekabet, mobbing, ekonomik sıkıntı ve stress insan sağlığını olumsuz etkilemekte ve insanımızı mutsuz etmektedir. Bazen bir şiir, bazen hoşa gidin bir sinema filmi insanın olumsuz moralini düzeltebilir. Çağrımız sanatın ve kültürün hayatımızda daha çok yer almasıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
  1. sanat
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