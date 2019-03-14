0553 313 94 23

Dr. Bülent Zeren’e 14 Mart Tıp Bayramında vefa

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’nin en önemli spor hekimlerinden biri olan Karşıyaka’nın unutulmaz isimlerinden Op. Dr. Bülent Zeren’in ismini ilçede ölümsüzleştirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:53
Dr. Bülent Zeren’e 14 Mart Tıp Bayramında vefa

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’nin en önemli spor hekimlerinden biri olan Karşıyaka’nın unutulmaz isimlerinden Op. Dr. Bülent Zeren’in ismini ilçede ölümsüzleştirdi. Geçtiğimiz şubat ayında vefat eden Zeren’in adı, Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu hizmet binasına verildi.

 

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Karşıyaka’nın unutulmaz isimlerinden Op. Dr. Bülent Zeren unutulmadı. Zeren’in ismi, Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu hizmet binasına verildi. Karşıyaka’da ise bir isim verme töreni düzenlendi. Bülent Zeren’in oğlu Can Zeren ile sevenlerinin de yer aldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.



14 Mart Tıp Bayramında isim verildi

 

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende bir konuşma yaparak, "Çok önemli ve değerli bir ismi, Karşıyakamızın en güzel semtlerinden biri olan Aksoy Mahallemizdeki binamıza veriyoruz. Sağlık hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bu merkezi özellikle tercih ettik. Törenin 14 Mart Tıp Bayramı öncesine denk gelmesi de güzel bir tesadüf. Bülent Zeren demek, Karşıyaka demektir. Karşıyaka aşkı, sevdası yüksek olan bir insan demektir. Çok iyi bir spor hekimiydi, çok fazla sporcunun üzerinde emeği vardır. Bülent Zeren’e binlerce kez şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle güzel bir insan çok erken aramızdan ayrıldı. O’nun hatıraları yaşayacak, ismi sonsuza kadar hafızalarda yer alacak. Ruhu şad olsun" dedi.

 

Başkan Akpınar’a teşekkür eden Bülent Zeren’in oğlu Can Zeren, "İsimleri yaşatmak, büst ve heykel dikmek vefalılıktır. Önemli olan isimlerin fikirlerini içselleştirmemizdir. Onların düşünce anıtlarının omzuna çıkıp daha ileriye gitmeliyiz. Babamın adını ölümsüzleştiren Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Opr. Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi bünyesinde; ücretsiz olarak diş muayene ve çeşitli tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor, görevli diş hekimi tarafından anaokullarında diş taramaları yapılıyor ve diş bakımı eğitimleri veriliyor. İhtiyaç sahibi Karşıyakalılar için ambulans ile hasta nakli hizmeti, ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimleri, cenaze işlemleri, okul kantin denetimleri, seminer ve proje hazırlıkları, belediye çalışanlarının muayenesi gibi çalışmalar yürütülüyor. Merkeze ise 0232 369 27 30 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

 

İsim verme törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:53
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere ambargosu
    1. Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere ambargosu
    2. Tunceli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği
    3. Darbeci pilotun sözleri savcıyı..
    4. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    5. Avrupa borsaları
    6. Manavgat’ın altın şefleri
    7. Gürün’de öğrenciler Tıp Bayramı’nı..
    8. Sokak hayvanları için ücretsiz mama ve..
    9. Arı kovanlarını çalan şahıs tutuklandı
    10. "Çağlar Söyüncü'nün önünde parlak bir..
    11. Borsadaki enerji şirketlerinin aktif..
    12. Maltepe Üniversitesi'nden 14 Mart Tıp..
    13. Vali, Çelikler’i ziyaret etti
    14. "İşsizlik Türkiye'nin en temel..
    15. Kellik sorunu için yeni çözüm..
    16. Duayen Fotoğrafçı Fikri Soylu’nun..
    17. PTT şubesinde silahlı soygun
    18. Yeşeren Çocuklar Projesi’nde 700..
    19. Tekvandocular Belçika sınavında
    20. Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek
    21. Bayırköy’de ücretsiz zeytin ve hurma..
    22. Ege Üniversitesi kök hücre bağışı için..
    23. Aksaray Engelli koordinasyon..
    24. Johnson & Johnson kanser davasında 29..
    25. Çiğ süt desteklemelerine ilişkin..
    26. Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull..
    27. Vali Yazıcı, “14 Mart Tıp Bayramı..
    28. TCMB: Dengelenme eğilimi belirginleşti
    29. "İstanbul'un zengin öyküsünün peşine..
    30. Formula 1'in en başarılısı Schumacher
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!