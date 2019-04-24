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Dr. Bahar Eriş: ’’Yetenek keşfi için anne babanın rolü çok önemli’’

Çocuklarda yetenek keşfi için Dr.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:34
Dr. Bahar Eriş: ’’Yetenek keşfi için anne babanın rolü çok önemli’’

Çocuklarda yetenek keşfi için Dr. Bahar Eriş, ’’Anne ve babaların rolü; potansiyellerin dışarı çıkması için birinci olarak çocuğun var oluşuna saygı duymak, ikinci olarak bu potansiyelin ortaya çıkabileceği tarzda ortam hazırlamak’’ dedi.



Dr. Bahar Eriş, çocuklarda yeteneğin nasıl ortaya çıkarılabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Dr. Eriş, yeteneğin ortaya çıkmasında anne babanın ortam hazırlamasının önemi ve yeteneğin ortaya çıkması için çocuğa serbest alan tanınması konusunda bilgiler verdi. Dr. Eriş, yetenek gelişimin uzun süreç olduğuna vurgu yaparken, ailelerin yeteneğin ortaya çıkmasında objektif davranması gerektiğini belirtti. Ayrıca Dr. Eriş, fikir anneliğini yaptığı, 4 Mayıs’ta İstanbul Beyoğlu’nda Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenecek olan ’MomTalks’ hakkında bilgiler verdi.



’’Çocuklarda yetenek keşfi için anne ve babanın ortamı hazırlamada rolü çok önemli’’


Çocuklarda yetenek gelişiminin uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Bahar Eriş, ’’Hepimiz ve her çocuk dünyaya farklı bir potansiyelle doğuyor. Başar, mutluluk ve sağlık için içimizdeki bu potansiyeli bir şekilde dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Ailelerin rolü de; bu potansiyellerin dışarı çıkması için öncelikle çocuğun var oluşuna saygı duymak,ikinci olarak da bu potansiyelin ortaya çıkabileceği tarzda ortam hazırlamak. Örneğin, çocukta resim yeteneği söz konusu ise bunun ortaya çıkabilmesi için çocuğun kağıt ve kalemle buluşabilmesi gerekiyor. Ya da çocuk satranç alanına ilgiliyse satranç tahtasıyla karşı karşıya gelmeden keşfetmeniz çok zor. Dolayısıyla anne babaların ortamı hazırlama konusunda ve bu buluşmaları sağlama konusunda çok önemli rolü var’’ dedi.



’’Yeteneğin sürdürülebilmesi için içsel motivasyon en önemli faktör’’


Yeteneğin keşfinden sonra yeteneğin geliştirilmesinin de çok uzun bir süreç olduğunu belirten Dr. Eriş, ’’Evet, potansiyel ortaya çıktı. Şimdi bunu desteklemek gerekiyor. Çünkü yetenek tek başına yeterli değil. Bunu mutlaka disiplin ve çabayla buluşturmak gerekiyor. Genellikle kendi alanında ileri seviyede performanslara ulaşmış kişilerin hayatlarını incelediğimiz zaman; aile ortamlarında destek gördüklerini keşfediyorsunuz. Kendi alanları her neyse o alanda çok bilinçli ve sistemli şekilde pratik yaptıklarını görüyorsunuz. En önemlisi de, o alanda içsel bir motivasyonları olduğunu görüyorsunuz. Genellikle yeteneğin sürdürülebilir olması ya da belli bir performans seviyesine gelmesinde en önemli faktör; içsel motivasyondur’’ şeklinde konuştu.



’’Yeteneğin ortaya çıkması için çocuğa serbest alan tanımak çok önemli’’


Çocuğun hangi alanda yetenekli olduğunu alanına göre anlaşılabileceğini aktaran Dr. Eriş, ’’Çünkü belli alanlardaki potansiyel daha erken ortaya çıkabiliyor. Örneğin; müzik alanındaki potansiyel diğerlerinden daha erken dönemde ortaya çıkabiliyor. Öte yandan, yazarlık gibi belli alanlarda bilgi birikimi gerekebiliyor. Genellikle baktığımızda erken çocukluk döneminde bu eğilimleri gözlemlemeye başlıyoruz . Burada çocuğa serbest alan tanımak çok önemli. Çünkü çocuk, serbest oyun ortamındayken içinden gelen şekilde hareket ediyor. Uzaktan çocuğu gözlemlediğiniz zaman kendi isteğiyle nereye yöneldiğini görebiliyorsunuz’’ diye konuştu.



Dr. Eriş, sözlerine şöyle devam etti: ’’Bazı çocuklar içinden geldiği şekilde bebekle oynamaya yönelebiliyor. Diğer çocuk kitaplara yöneliyor. Başka çocuk kalem, resim ya da boyalara yöneliyor. Bunları da ancak çocuk rahat bırakılırsa görebiliyorsunuz. Çocuklar bu rahatlığı günümüzde çok fazla yakalayamayabiliyorlar. Çünkü erken yaşta yoğun aktivite içine girmeye başlayabiliyorlar. Potansiyelin keşfedilmesini en çok sağlayan durum; çocuğun serbest biçimde oyun oynadığı zamanlar. Ailelerinbiraz daha bilimsel araştırmacı gibi objektif gözlüklerle duruma bakabilmesi çok önemli. Kendi görmek istediklerini değil de, çocuğun ortaya ne koyduğunu gözlemleyebilirlerse potansiyeli daha doğru şekilde tespit etme ihtimalleri de artmış olur’’.



Anne-uzman buluşma platformu MomTalks


Düzenleyecekleri ’MomTalks’a değinen Dr. Eriş, ’’Bu yıl ’MomTalks’ı 3’üncü kez düzenliyoruz. Toplam 4 oturumumuz var. Her sene olduğu gibi ’İlham Veren Anneler’ oturumuyla başlıyoruz. Bu oturumda farklı farklı isimler var. Sanatçı Doğa Rutkay, Sanatçı Esra Akkaya, Gazeteci ve Belgesel Yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu olacak. Daha sonra şefkatli iletişim ve öz şefkatle ilgili oturumumuz olacak. Belki toplum olarak en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi; şiddetsiz iletişim ve şefkatli olabilmek. Şefkatli toplumun temeli, şefkatli aile ortamında başlıyor. Bu oturumda da Dr. Aslıhan Onaran, uzman psikolog Zeynep Selvili Çarmıklı ve gazeteci-yazar Hande Birsay bu iletişimin nasıl gerçekleşebileceğini anlatacaklar. Ardından 21’inci Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek’ isminde bir oturumumuz var. Orada da Yazar Mümin Sekman,Sunucu Deniz Bayramoğlu ve Psikolog Mehmet Şakiroğlu bu konuyu ele alacak. Uzman ve baba perspektifinden konuşma fırsatı olacak. Sonrasındaki oturumumuz da ’Hayal Kuran Anneler’ oturumu. Bu oturumda da Masal Terapi yazarı Judith Malika Liberman, aileler ile interaktif hayal kurma etkinliği yapacak. Benim de heyecanla beklediğim bir etkinlik. Ayrıca Araştırmacı Akan Abdula, ’Türkiye’deki Annelik’ profilini ortaya koyan bir araştırmanın sonuçlarını bizlere sunacak. Dolu dolu bir program. Gelenler, ’’İyi ki gelmişim’’ diyecek. Gelebilen herkesi etkinlikte görmek istiyoruz. Bu yılki organizasyonu ebeveyn koçu Zeynep İşman ve yazar Mümin Sekman’la birlikte yapıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:34
  1. sanat
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