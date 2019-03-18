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Dr. Aziz Hakan Altun: “Çanakkale Zaferi vatan ve bayrak sevgisinin en büyük göstergesidir”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:30
Dr. Aziz Hakan Altun: “Çanakkale Zaferi vatan ve bayrak sevgisinin en büyük göstergesidir”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Çanakkale Zaferinin vatan ve bayrak sevgisinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümüne nedeniyle bir açıklama yayınlayan MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, ecdadımızı tarih boyunca çok sayıda destan yazdığını, bunlardan belki de en önemlisinin tüm dünya ülkelerine ibret olan Çanakkale Zaferi olduğunu, Türk Milletinin vatanına bağlılığını bu zaferle bir kez daha dünyaya haykırdığını söyledi.


Altun açıklamasında şunları dile getirdi; “Atalarımızın yapmış olduğu vatan savunmasındaki azmin ve inancın en yoğun yaşandığı ve bütün dünyaya Türk’ün gücünün kanıtlandığı Çanakkale Savaşı sonrası, İhtilaf Devletlerine mensup düşman ülkeler Osmanlı’yı parçalamanın kolay olmadığının farkına vardılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephedeki askerlere ‘ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ demesi vatan savunmasının kutsallığını ortaya koymuştur. Atalarımız vatan uğruna hiç düşünmeden ölüme koşmuştur. Onların kanlarıyla suladığı topraklara büyük bir şevkle sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız ki, atalarımızdan miras aldığımız bu emaneti torunlarımıza eksiksiz olarak bırakmak boynumuzun borcudur. Türk Milleti’nin hoşgörüsünün en güzel örneklerinden bir tanesi de Çanakkale’de yaşanmıştır. Evlerinden yüzlerce kilometre uzakta savaşarak ölen Anzaklar için her yıl düzenlenen anma törenine çok sayıda Avustralyalı katılmaktadır. Büyük önder Atatürk, ölen Anzakların ailelerine seslenerek ‘Siz çocuklarınızı savaşmaları için gönderdiniz, onlar cephede öldüler. Sakın merak etmeyiniz, yavrularınız ebedi istirahatlerini topraklarımızda huzur içinde sürdürecekler’ demiştir. Bu, Türk Milleti’nin ne denli saygılı ve hoşgörülü olduğunun en güzel göstergesidir. Her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, ecdadına yakışır bir millet olmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Bugün buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:30
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