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Dr. Aziz Alper Biten’e Diyarbakır’da yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr.

22 Mart 2019 Cuma 19:59
Dr. Aziz Alper Biten’e Diyarbakır’da yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten Diyarbakır ziyaretinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten Diyarbakır ziyaretinde hükümletin sağlık alanında yapmış olduğu hizmetleri vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayesinde Güneydoğu Kariyer Günleri Fuarında İstihdam Modelleri ve Kariyer konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Alper Biten çalışmalarına buradan start verdi. Hava alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Dr. Biten, 4 günlük Diyarbakır gezisinde sağlık kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla buluştu. Biten, Diyarbakır merkez Ergani, Çermik, Eğil ve Dicle ilçelerinde vatandaşlar tarafından karşılanarak hükümetin sağlık alanında yapmış olduğu çalışmaları ve sağlık sistemi, yatırımlar, hizmetler, işleyiş ve hasta hakları ile ilgili bilgi verdi. Dr. Biten yaptığı konuşmada, Ak Parti hükumetinden önce basında sağlıkla ilgili daha çok sansasyonel haberlere rastlandığını belirterek, bugüne bakıldığında yazılı ve görsel medyada daha çok yatırımlar, projeler, başarılar ve bilimsel haberlerin yapıldığını söyledi. Biten, “AK Parti hükumeti döneminden bu yana sağlık alanında daha kaliteli, daha adil ve kolay ulaşılabilir hizmet sunma yolunda hayal edilemeyen başarılar elde edildi. İktidar olarak sağlık hizmetlerinin ‘temel insan hakkı’ olarak kabul edildi, parası olmayanların hastanelerde rehin alındığı dönemleri geride bıraktık. Hizmet kalitesini artırmak ve maliyet etkin sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla şehir hastanelerini ülkenin dört bir tarafına yaygınlaştırdık. Üniversite ve özel hastane kapılarını bütün vatandaşlarımıza açtık. Vatandaşlarımızın sağlık sigortalarıyla tüm sağlık kuru hizmet almasını sağladık. Sağlık çalışanlarımızın çalışma ve iş yeri güvenliği şartlarını iyileştirdik, gelirlerini artırdık. İlaçtaki KDV oranını düşürdük ve ilaç fiyatlarında önemli oranda indirim sağladık. İlacı, geçtiği her aşamada izleyen İlaç Takip Sistemi (İTS) kurduk. Eczane bulunmayan kırsal bölgelerde yaşayan halkın ilaca ulaşımını kolaylaştırmak için mobil eczane uygulaması başlattık. Halkın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı standartta faydalandı, yoksulların primleri devlet tarafından karşılandı, 18 yaşın altındaki çocukların tamamının sağlık güvencesi altına aldık. Genel Sağlık Sigortası Sistemini hayata geçirdik. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasını başlattık. Tüm vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz alınmasının sağlandık. Yalnızca şehirlerde değil, köylerde de "112 Acil Sağlık" hizmeti sunmaya başladık. Bu kapsamda istasyon sayısını artırıp ambulanslarımızı en son teknolojilerle donatırken, sisteme hava ve deniz taşıma araçlarını ekledik. Sizler kendi kafanızda kurgu yaparak ve sağlıktaki eski günleri hatırlayarak ‘Nereden nereye’ dediğinizi tahmin ediyorum. 5 gündür Diyarbakır ve ilçelerini geziyorum vatandaşlarımızın yüzde 80’ni hükümetimizden ve çalışmalardan memnun. Tüm ilçelere hizmet ettiğimiz gibi Ergani ilçemizde bizim için sağlık bakımından önem arz etmektedir. Buradan sizlere Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, bakan yardımcılarımız ve bakanlık camiamızda görev yapan bürokrat arkadaşlarımızın selamlarını getirdim” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:59
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