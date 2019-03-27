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Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:50
Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Harmanlıkspor’un gençleriyle antrenman yapıp her alanda örnek Adapazarı için projelerinin hazır olduğunu söyledi.



Sakaryaspor’un doğal alt yapısı olan mahalle ve semt takımları dahil amatör kulüplerin desteklenerek kendi kendine yeten bir Sakaryaspor hedeflediklerini söyleyen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Harmanlıkspor Kulübü Tesislerinde antrenman yapan gençlerle maç yaptı. Gençlerle ter döken Dr. Arslan sporun her branşında amatör ruhun yaşatılabilmesi gerektiğini belirterek, “Adapazarı’nda amatör futbol oynayan herkesin öncelikli hedefi Sakaryaspor olmalı. Bunu gerçekleştirmek için tribünde değil sahada olacağız” dedi.



Dr. Aydoğan Arslan, sadece amatör branşlara değil şehrin markası Sakaryaspor’un hak ettiği ligde Adapazarlı, Sakaryalı gençlerden oluşan kadrosu ile mücadele etmesi için çalışacaklarını söyledi. Bir dönem futbolcu tarlası olarak anılan şehrin yeniden o kimliğine bürünmesini istediklerini ifade eden Arslan, “Semt takımlarımızı, amatör kulüplerimizi destekleyerek yeniden sporcu fabrikası olarak anılacağız. Güçlü amatör yapı sayesinde kendi kendine yeten bir Sakaryaspor hedefliyoruz. Tüm yaş gruplarına ve spor kategorilerine hitap edecek alanlar oluşturacağız. Uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmek ve desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Adapazarısporu bireysel branşlarda ülke çapında marka haline getirmekte bir başka hedefimiz. Bireysel ve takım sporlarında Adapazarı çok iyi olacak” dedi



Adapazarıspor’un bireysel branşlarda Türkiye çapında bir spor kulübü şehirde ki amatör kulüplerin ayakları üzerine sağlam basmasını planladıklarını söyleyen Arslan, “Projelerimiz arasında gençlerimizin; kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerini yapabilecekleri, danışmanlık hizmetleri alabilecekleri gençlik yaşam merkezleri yapmakta yer alıyor. Adapazarıspor’u uluslararası bir spor kulübü haline getirmeyi hedefliyoruz bireysel branşlarda da yapılanmaya gideceğiz. Biz Adapazarıspor’u, Sakaryaspor’a rakip olsun diye değil şehrin gençleri bireysel branşlardaki yeteneklerini sergileyecekleri bir adres olsun diye güçlü kılacağız. Belediye olarak tesis yapmanın ötesinde gençlerimiz ile birebir ilgilenerek sporcu ordusu oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Sakaryaspor’un alt yapısını mahalle ve semt takımlarından oluşturacaklarını da söyleyen Aydoğan Arslan, “Sakaryaspor’u destekleme projemizde takımın alt yapısını mahalle ve semt takımlarından oluşturacağız. Çünkü dışarıdan satın alarak o takımı ileriye taşımak çok zor. Biz kendi değerlerimizi öne çıkararak, takımın mali tablosunu düzeltip, kendi değerlerimizle inşallah 1. Lige çıkacağız. Sakaryaspor için elimizi taşın altına koyacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:50
  1. doğa
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