Dr. Aydın'dan 'gençlik' değerlendirmesi: Gençlerimiz geçmişimizin izlerinden kopmamalı

Taha Emre Özdemir Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, yeniakit.com.tr'deki 'Gençlerle Sohbet' köşesinde her işe Besmele ile başlamanın önemine vurgu yaptı. Dr. Aydın; "Bizim tarihimiz ve kültürümüz gönül yıkmamak üzerine kurulmuştur" diyerek genç nesle tavsiyelerde bulundu.

Anadolu'nun her toprağının şehit kanları ile ıslandığına vurgu yapan Aydın, gençlerin tarihi değerlerden koparılmasının en büyük tehlike olduğuna işaret ederek; "21. asrı inşa eden gençlerimiz, geçmişimizin izlerini, tarihi ve kültürel vizyonunu geleceğimize aktarmalılar" ifadelerini kullandı.