0553 313 94 23

Dr. Aydın Beyatlı: Veba salgını Musul'utehdit ediyor

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, "DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp, göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
Dr. Aydın Beyatlı: Veba salgını Musul'utehdit ediyor

 Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, "DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp, göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu." dedi.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup doktorla Irak'ın, Musul ve Kerkük kentlerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) güvenlik gücü Peşmerge'nin gayrimeşru referandum sonrası kentten çekildiğini vurgulayan Beyatlı, IKBY'nin bölgede son derece kötü bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

- "Kerkük'te fırtına öncesi sessizlik"

Beyatlı, kentte insan kaçırma, yolsuzluk, suikastlerin yaşandığını belirterek, Türkmenlerin merkezi hükümete bağlanmayı savunduğunu anlattı.

Türkmenlerin, Kürt ve Araplarla birlik ve kardeşliğin tesisinden yana olduğunu kaydeden Beyatlı, "Kerkük'te peşmergenin çekilmesiyle nispeten bir güvenlik sağlanmış oldu. Bu çekilmeyle bugüne kadar patlamalar son derece azaldı. Peşmergenin tekrar geleceği yönünde bazı söylentiler var. Hükümet hala kurulamadı. Bağdat ile Erbil arasında bazı anlaşmalar olduğu söylentileri var. İki gün öncesine kadar gerginlik ve endişe söz konusuydu. Kerkük'te fırtına öncesi sessizlik var." diye konuştu.

- Salgın terörden daha tehlikeli

Beyatlı, son zamanlarda Musul ve Kerkük'te çeşitli salgın ve hastalıkların sıklıkla görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kerkük'te ise eroin kullanımı yayılmakta ve diğer uyuşturucu maddeler de Türkmeneli'nin belini kırmaktadır. Bunun yanı sıra Bağdat'ta AIDS virüsünün çok yaygın olduğu görülüyor. Karşımızda artık El-Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri yok. Şimdi görünmeyen daha büyük tehlike ile karşı karşıyayız. Bu nedenle Irak'ta Yeşilay'ı kurma girişimimiz var. Her ilde özellikle uyuşturucu, alkol ve çeşitli hastalıklarla mücadele konusunda çalışmalar sürdürüyoruz."

- "DEAŞ masum insanları su kuyularına ve barajları attı"

Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl işgalinde kaldığını hatırlatan Beyatlı, şu bilgileri verdi:

"DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp, göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu. Kuyuların diplerinde yüzlerce ceset... 1-2 yıl geçmesine rağmen belli bölgelere hala girilemiyor. Bu mikroplar Musul'u çok yakından etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından ne kadar gizlendiyse de veba bugün Musul'u kırıp geçirmektedir. Dernek olarak 21 doktor arkadaşımızdan bir ekip oluşturduk. Bu bölgeye gideceğiz. Sağlık hizmeti vereceğiz ve orada sağlık alanında halkı bilinçlendireceğiz."

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak ordusu, Temmuz 2017'de kenti örgütten tamamen geri almıştı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
  1. Aydın
  2. deaş
  3. Musul
  4. Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı yapıldı
    1. Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı..
    2. "Kandil'le uzantılı partiyle iş..
    3. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Dağ Yolu, ekonomiyi katlayacak
    6. Ak Parti’den MÜSİAD’a ziyaret
    7. ATA 2019 AÖF bütünleme sınav sonuçları..
    8. Haramidere'de metrobüs kazası
    9. İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Tamer..
    10. Zeytinburnu Belediyesi, Uluslararası..
    11. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    12. Murat Aydın: "Metro çalışması bizim..
    13. Salgın gibi yayılıyor! 84 kişi öldü,..
    14. Fenerbahçeli taraftarlardan derbi..
    15. "91. Akademi Ödülleri" yarın gece..
    16. Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna..
    17. Tırdan düşen kasalar karayolunu balık..
    18. Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu..
    19. Safranbolu’ya 15 milyon Euroluk içme..
    20. CHP’li adayı Saruhan; “Bodrum’a..
    21. Kaya, “Safranbolu’daki sancağı..
    22. Osmaniye polisinden zehir tacirlerine..
    23. Başdanışman Alagöz’ün acı günü
    24. Başkan Vekili Epcim, 13 aileye misafir..
    25. Karlıova’da kar tekrar etkisini..
    26. MEB okullarla ilgili yol haritasını..
    27. İtalya’nın Bari kenti sahilindebir..
    28. "Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını..
    29. Göz kapak düşüklüğü yüz ifadesini..
    30. Haramidere’de metrobüs kazası
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu