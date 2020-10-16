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Gündem Dr. Ahmad Shahidov canlı yayında Azerbaycan’daki son durumu anlattı
Gündem

Dr. Ahmad Shahidov canlı yayında Azerbaycan’daki son durumu anlattı

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gerilimde yaşanan yeni gelişmeleri yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:00:00 - 2020-10-16 21:42:14
Dr. Ahmad Shahidov canlı yayında Azerbaycan’daki son durumu anlattı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın pek çok köşesini kan ve gözyaşına boğan Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen Karabağ açıklaması bölgedeki kamuoyunda tepkilere neden oldu. 

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, Azerbaycan’da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında değerlendirdi.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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