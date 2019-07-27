DPÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal oldu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü görevine Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Kazım Uysal atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, görev süresi dolan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’in yerine Prof. Dr. Kazım Uysal getirildi.

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