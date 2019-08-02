DPÜ’nün akademik ve idari personelinden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Fen Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun akademik ve idari personelleri, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde Fen Edebiyat Fakültesinin Biyokimya, Biyoloji, Kimya ve Sosyoloji bölümlerinin akademisyenleri kendisi de Fen Edebiyat Fakültesinin akademisyenlerinden olan Rektör Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun akademik ve idari personelleri de Rektörü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Rektör Kâzım Uysal, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akademik ve idari personele çalışmalarında başarılar diledi.