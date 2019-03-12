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DPÜ’lü öğrenciler köy okulları için koştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Toplum Gönüllüleri Topluluğu, köy okullarına destek vermeyi hedefleyen projeye farkındalık yaratılması için koşu etkinliği düzenlediler.

12 Mart 2019 Salı 18:58
DPÜ’lü öğrenciler köy okulları için koştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Toplum Gönüllüleri Topluluğu, köy okullarına destek vermeyi hedefleyen projeye farkındalık yaratılması için koşu etkinliği düzenlediler.


Üniversite Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyeleri, Kütahya’daki köy okullarına destek toplanması ve yenilemesi konusunda farkındalık yaratmak için 5 kilometre koştular.


Üniversitenin akademik birimlerinin de yer aldığı Germiyan Yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler yerleşke içindeki atletizm sahasında “Küçük Hayatlara Renkli Dokunuş” projesi için 5 kilometrelik koşu gerçekleştirdiler.


Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyesi öğrenciler, hem spor bilincini arttırmak, hem de köy okullarındaki çocukların eğitimi daha sağlıklı ortamlarda almasını sağlamak amacıyla yürütülen “Küçük Hayatlara Renkli Dokunuş” projesinin gerçekleştirilmesi için koştuklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:58
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