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"DPÜ’den sözde ’barış bildirisi’ne imza atan akademisyen yok"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin, sözde ’Barış Bildirisi’ adı verilen metni imzalayan akademisyenlerin, aldıkları cezayı ’hak ihlali’ olarak gören kararına karşılık bir duyuru yayınladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:50
"DPÜ’den sözde ’barış bildirisi’ne imza atan akademisyen yok"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin, sözde ’Barış Bildirisi’ adı verilen metni imzalayan akademisyenlerin, aldıkları cezayı ’hak ihlali’ olarak gören kararına karşılık bir duyuru yayınladı.


DPÜ’den yayımlanan duyuruda, “2016 yılında bazı akademisyenlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütlerine karşı haklı mücadelesini karalamaya yönelik hazırladıkları ve Barış Bildirisi adını verdikleri sözde metin üzerinden aldıkları cezayı hak ihlali olarak gören Anayasa Mahkemesinin ilgili kararı, Cumhuriyetimize yönelen her tehdidin karşısında durmayı asli görevi bilmiş ve bu sözde bildiriye imza atan tek bir akademisyeni olmayan biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ailesini derinden üzmüştür.Milli Mücadele’mizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde, Cumhuriyetimizin kazanıldığı topraklarda güçlü ve aydınlık bir cumhuriyetin inşası için çalışan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, güvenlik güçlerimizin, gazilerimizin ve şehitlerimizin değerli ailelerinin yanında, huzurumuzu ve refahımızı bozacak bu tür adımların karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız” denildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:50
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