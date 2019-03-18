0553 313 94 23

DPÜ’den 820 ünite kan bağışı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) personeli ile öğrencilerden oluşan 820 kişinin Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve ilçelerde oluşturulan bağış noktalarında kan bağışında bulunduğu bildirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:26
DPÜ’den 820 ünite kan bağışı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) personeli ile öğrencilerden oluşan 820 kişinin Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve ilçelerde oluşturulan bağış noktalarında kan bağışında bulunduğu bildirildi.


DPÜ Kızılay Topluluğu öncülüğünde çeşitli öğrenci topluluklarının girişimiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi için Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve çeşitli bölgelerde görev yapan Kızılay Kan Bağış Aracına, 10 günde 820 kişi kan bağışında bulundu. Kan verenlerin bir kısmı ise kök hücre nakli için de örnek verdi.


Öğrenci topluluğu üyesi öğrenciler, bağış süreci boyunca bağışlar hakkında katılımcılara bilgi verdi ve bağış sonrası ikramlarda bulundu. Ayrıca bağış yapmak isteyenlere ve Kızılay görevlilerine yardımcı oldular.


Kızılay görevlileri bağışların yoğunluğundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci ve personele teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    2. Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi
    3. "Ortada bir define var, bölüşürken..
    4. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    5. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    6. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    7. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    8. Çanakkale’ye yeni kampüs
    9. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    10. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    11. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    12. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Başkan Aydın, Başkan Uzuner’e sahip..
    15. Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir..
    16. Belediye başkan adayı paramotorla uçtu
    17. Mutlu Işıksu: “Projelerimiz Hazır”
    18. Erzincan atletizm yarışları yapıldı
    19. Borsa ilk yarıda yükseldi
    20. FETÖ’nün mahrem yapılanmasına..
    21. Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    22. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    23. Büyükşehir adayı Böcek, ‘Hal’ esnafını..
    24. Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı
    25. Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu
    26. Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert..
    27. Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    28. Keşşaflar 104 yıl sonra sülüs aldı
    29. "Sanayisini güçlendiren, ekonomisini..
    30. Erdoğan Troya Müzesi’nin açılışında..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım