DPÜ’de yeni proje: Akran eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Yeşilay Kütahya Şubesinin iş birliğiyle “Akran Eğitimi” projesinin hayata geçirildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, Projede 2017-2019 stratejik hedefler doğrultusunda, Yeşilay’da gönüllü olarak faaliyet gösteren öğrencilere Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) akran eğitimi programı verilerek; Yeşilay’ın gönüllü yapılarında kurumsal kapasiteyi artırmak; gençlere, özellikle üniversite öğrencilerine akran eğitimleri yoluyla ulaşmak amaçlanıyor.

2019 yılında Dumlupınar Üniversitesinde uygulanması hedeflenen TBM Eğitim Programı için 5 gönüllü öğrenci seçildi. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın liderliğinde yürütülecek projede, öğrenciler Kamile Kemal, Ebru Topal, Büşra Kaya, Fadime Yeyin ve Mustafa Berk Tanrıkulu gönüllü olarak yer alacaklar. Projeye katılan öğrenciler Tütün Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Narkotik Madde Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam konularında alacakları eğitimle hem üniversite içerisindeki kendi akranlarına aldıkları eğitimleri aktararak Yeşilay farkındalığını sağlayacaklar, hem de bu tür bağımlılık sorunlarını yaşayanlara erken müdahalede bulunarak akranlarını daha iyi bir geleceğe taşıyabilecekler.

Proje hakkında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile görüştüklerini de hatırlatan Yeşilay Şube Başkanı Nuri Çetin, Akran Eğitimi Projesi’ne verilen destekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkürlerini iletti.