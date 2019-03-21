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DPÜ’de Nevruz kutlaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) baharın uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 23:19
DPÜ’de Nevruz kutlaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) baharın uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.


Kütahya Valiliğinin himayelerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki Rektörlük binası önünde düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya’daki iki üniversitenin akademik ve idari personelleri, siyasi parti temsilcileri, İl Müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan, "Tarihsel süreçteki en önemli ekonomik etkinliklerden biri olan hayvancılık tam da bu zamanda, soğuk geçen kış döneminin ardından doğanın rahatladığı bahar döneminde, gerçekleştirilmeye elverişli hale gelmiştir. Coğrafi bölgelere bağlı olarak bu süreç 21 Mart’tan başlayarak Mayıs ortalarına kadar uzanmaktadır. Ancak kutlama tarihi ne olursa olsun Japon Denizi’nden Akdeniz’e, Kızıldeniz’den Baltık Denizi’ne kadar olan Türk coğrafyasında baharın gelişi ortak bir kültür çerçevesinde kutlanmaktadır ve asıl önemli olan da budur" dedi.


Türkiye Cumhuriyeti’nin de Nevruz geleneğine sahip çıktığına işaret eden Özcan, "Nevruz geleneğini sürdüren tüm ülkeleri Cumhurbaşkanlığı forsunda bir yıldız olarak sembolleştiren Türkiye Cumhuriyeti de yıllardır bu bayramı bir devlet ciddiyetiyle kutlamaktadır. İlk olarak Sakarya Meydan Savaşı’nın ardından yayımlanan bir kararnameyle verilen Nevruz ve Ergenekon Bayramı’nın bir şenlik olarak kutlanması talimatı, yeni cumhuriyetin bu bayramı nasıl sahiplendiğinin kanıtıdır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu kutlamalara verdiği önemi ifade etmek isterim. 1929 yılında Atatürk’ün bizzat katıldığı kutlamalarda düzenlenen kortejde al bayraklarla yürünmüştür. Bu geleneğin sürdürülmesiyle Türkiye, Nevruz kutlamalarını Türk dünyası bayramına dönüştürürse, Türk dünyasındaki konumunu daha da kuvvetlendirebilir" dedi.


Bugünün İran ve Turani halklarının paylaşamadığı, baharın uyandığı, gönüllerdeki güzel duyguların birbirine karıştığı kutlu bir gün olduğunu söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın Celali Takvimi’nde yılbaşı olarak belirtilen, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’ünde ilkbaharın gelişi olarak ilan edilen Nevruz Bayramı’nın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma hislerinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



“Tabiatla iç içe geçmiş kavimler Nevruz’u coşkuyla kutlamışlardır”



Vali Ömer Toraman, "Baharın gelişinin habercisi 21 Mart Nevruz etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum" diyerek başladığı konuşmasında "Astronomik ve kozmik takvime göre dünyanın her noktasında ve tarihin her döneminde belirli günler çeşitli etkinliklerle kutlana gelmiş, 21 Mart da bunlardan bir tanesi. Bu tarihler, insanların yaşadığı coğrafyalarda meydana getirdikleri değişimi önemsemesiyle, kuşaktan kuşağa aktarılarak daha önemli hale getirilmişler. Türk dünyasında da tabiatla yoğun bir iç içe geçmişlikten kaynaklanıyor olsa gerek, Türkistan coğrafyasında büyük ölçüde hayatı tabiatla iç içe geçen kavimler, boylar bu yıl dönümünü etkinliklerle ve coşkuyla karşılaşmışlar" ifadelerini kullandı.


Mesut Yılmaz’ın eğitmenliğindeki DPÜ Halk Oyunları Topluluğunun gösterileriyle devam eden etkinlikte, Türklerin demir dağı eriterek, Ergenekon’dan çıkışının da tarihi olan 21 Mart’ı temsilen demir dövüldü ve Nevruz ateşi yakıldı. Başta protokol üyeleri daha sonra da öğrenciler Nevruz ateşinin üstünden atladılar. Ayrıca Geleneksel Türk El Sanatları Topluluğu öğrencileri ve topluluk danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yazkaç, etkinlik alanında hazırladıkları ve Türk kültürünün en önemli sanatlarından olan, Ebru örneklerini protokol üyelerine sundular. Çeşitli öğrenci topluluklarımız da etkinlik alanında stand açtılar. Etkinlik katılımcılara Nevruz pilavı ikram edilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:19
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