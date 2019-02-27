DPÜ‘de ‘Kültürlerin birleştirici gücü ve üniversitelerin rolü’ konulu çalıştay

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) 26 ülkeden 70‘e yakın üniversitenin temsilcilerini ağırladığı “Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü” konulu uluslararası çalıştayı başladı.

Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen çalıştaya Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Prof. Dr. Halis Aydemir, Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (DPÜ GESAM) Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık ve 26 ülkeden üniversite temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştaya katılamayan ancak başarı dileklerini ileten milletvekilleri ve üniversite rektörlerine teşekkür edildi.

Çalıştayı düzenleyen DPÜ GESAM’ın Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık, açış konuşmasında Dünyanın 26 ülkesinden yaklaşık 70 Üniversiteden gelen Üniversite temsilcilerine “hoşgeldiniz” dedi.

Cırık, “Bugün kültürlerin birleştirici gücü çalıştayı diyoruz ama burada elde edeceğimiz sonucun bize bağlı olduğu kanaatindeyim. Dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalar devam ederken bu çalıştayın kültürlerin birleştirici gücüne odaklanarak çok önemli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu çalıştayın binlerce dolar harcanarak sadece insanların kendilerini tatmin edeceği bir etkinlik olmayacağına inanıyorum" dedi.

Çalıştayda söz alan Ürdün Middle East University temsilcisi Mahmood Hussein Al-Wadi, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalıştayın düzenlenmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Dumlupınar Üniversitesine şükranlarını iletti. Al-Wadi, ayrıca bu gibi çalıştaylarla Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, katılımcılara teşekkür ederek, düzenlenen etkinliğin üniversiteler arası iş birliğine büyük bir katkı sunacağına inandığını söyledi.

Vali Ömer Toraman da konuşmasında "Geçmişten bugüne bir tarih ve kültür şehri olan Kütahya’da DPÜ öncülüğünde gerçekleşen bu etkinliğin farklı kültürlerin bir araya gelmesi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum ve çalıştayın başarıya ulaşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştay, yabancı üniversitelerin temsilcilerinin kurumlarını ve iş birliği olanaklarını tanıttığı oturum ile devam edecek.