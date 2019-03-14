DPÜ’de ’Ermeni meselesi’ konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde ’Tehcir Sürecine Kadar Ermeni Meselesi” konulu konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesinin Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kevser Değirmenci konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Ermeni sorununun nasıl ortaya çıktığından söz eden Kevser Değirmenci, başlangıçta iç sorun olan olayların dış devletlerin müdahalesiyle uluslararası sorun haline geldiğini belirterek, “Bu sorunun oluşmasında Rusya’nın Akdeniz’e inme amacı, Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik akımlarının Osmanlı Devletinde bağımsızlık hareketlerini doğurması ve Müslüman Osmanlı devletine karşılık bağımsızlık yanlısı ve dış devletlerce desteklenen Hristiyan azınlıkların din üzerinden çatışmalarıdır. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmayı amaçlayan ülkelerin aynı günlerde başka ülkeleri baskı altına almaları ancak politik çıkarlarla açıklanabilir” dedi.

“93 Harbi kırılma noktası oldu”

Ermenilerin tarihteki izlerine ilk olarak Bizans döneminde rastlandığını ifade eden Değirmenci, Bizans kaynaklarında Ermenilerin bölgelerinde çıkardıkları huzursuzluklar nedeniyle zorunlu göçe tabi tutulduklarını söyledi.

Değirmenci, "Ermeniler, Türkler Anadolu’ya gelene kadar huzurlu bir yaşam sürmemişlerdir. Bunun yanında 1453’te İstanbul’un kapıları Ermenilere de açılmış, 1461’de Ermeni Patrikliğinin merkezi İstanbul’a taşınarak Ortodokslarla aynı ayrıcalıklar tanınmıştır" şeklinde konuştu.

Ermenilerle ilgili sorunların 19. yüzyılda başladığını hatırlatan Değirmenci, bu süreçte 93 Harbi’nin bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Savaş sırasında Osmanlı ve Rus Ermenileri olmak üzere iki grup oluştu. Rus Ermenileri, Rusya ordusunda önemli kademelerde görev yaptılar ve Osmanlı’ya karşı ön cephelerde savaştılar. İstanbul’da yaşayan Ermeniler de savaşı kazanarak İstanbul’a gelen Rus komutanları evlerinde ağırladılar. Savaştan sonra imzalanan Berlin Anlaşması’nda bağımsızlık elde edemeyen Ermeniler bu kez silahlı eylemlere ve isyanlara giriştiler. Tüm sürece bakıldığında Ermeni sorunu Ermeni toplumu tarafından oluşturulmamıştır. Bu sorun büyük devletlerin çıkarlarına hizmet etmek için ortaya çıkarılmıştır " ifadelerine yer verdi.