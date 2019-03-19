0553 313 94 23

DPÜ’de engelsiz öğrenciler çiğ köfte partisinde buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Biriminin gönüllü öğrencileri, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu (SOYADT) öğrencileriyle birlikte çiğ köfte partisi düzenledi.

19 Mart 2019 Salı 12:08
DPÜ’de engelsiz öğrenciler çiğ köfte partisinde buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Biriminin gönüllü öğrencileri, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu (SOYADT) öğrencileriyle birlikte çiğ köfte partisi düzenledi.


Birim binasında düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Baykal Biçer, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çiftçioğlu ve Kütahya Sakatlar Derneği Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basket takımı katıldı.


Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte Prof. Dr. Remzi Gören, Engelsiz Öğrenci Biriminde bulunan öğrencilerle ve sporcularla tek tek sohbet etti ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatöründen birim içinde ve dışında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:08
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret etti
    1. Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler..
    2. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    3. Pendik'te "alacak" cinayeti
    4. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    5. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    6. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    7. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    8. Devlet desteği ile çiftliğin..
    9. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    10. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    11. Yeni genel müdürden Turkcell..
    12. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber el..
    14. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    15. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    16. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    17. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    18. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    19. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    21. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    22. Teröristlere büyük finans! İşte..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    25. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    26. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    27. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    28. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    29. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    30. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı