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DPÜ’de ‘Çocuklarda İhmal ve İstismar’ konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Özel Eğitim Uzmanı Hakan Saday’ın konuşmacı olarak katıldığı “Çocuklarda İhmal ve İstismar” konulu seminer düzenlendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
DPÜ’de ‘Çocuklarda İhmal ve İstismar’ konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Özel Eğitim Uzmanı Hakan Saday’ın konuşmacı olarak katıldığı “Çocuklarda İhmal ve İstismar” konulu seminer düzenlendi.


Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Engelsiz Hayat Topluluğunun düzenlediği etkinlik topluluğun tanıtım videosuyla başladı.


Topluluk Başkanı Hasan Düşgül’ün açılış konuşmasının ardından söz alan Çocuk Bedenime Dokunma İnsiyatifi Bilim Kurulu Sorumlusu Hakan Saday, tarihten bu yana zayıf olan her şeyin şiddete maruz kaldığını belirterek, "Geçmiş yüzyıllarda engelli çocuklar aileleri tarafından terk edilip şiddet görüyordu. Günümüzde bu durum değişim gösteriyor. Çocuk istismarı hem duygusal, hem fiziksel, hem de cinsel alanda olabilir. Çocuk ihmaliyse yapılması gerekenleri yapmamaktır. Yani ihtiyacı olan bakımı göstermemektir” dedi.


Artan teknoloji bağımlılığıyla çocukların daha kolay tehdit edilmesinden, pedofili kişilerin çok rahat saklanmasıyla siber istismarın yaygınlaştığından, sanal istismar ve cinsel istismar ile çeşitlerinden söz eden Saday, "Duygusal ihmal ve istismar en az fiziksel istismar kadar zarar vericidir" diye konuştu.


Etkinliğin sonunda Saday’a günün anısına hediye takdim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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