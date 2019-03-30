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DPÜ ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında iş birliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Tavşanlı Kışlademirli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında tarımsal ve teknolojik iş birliği başlatıldığı bildirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:48
DPÜ ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında iş birliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Tavşanlı Kışlademirli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında tarımsal ve teknolojik iş birliği başlatıldığı bildirildi.


Prof. Dr. İsmet Çelik, Doç. Dr. Abdullah Akbulut ve Araştırma Görevlisi Halit Arat ile Kışlademirli Tarımsal Kakınma Kooperatifi Başkanı Selim Çetin’in yaptıkları görüşmeler sonucunda ortaya çıkan proje, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören’den ülkemizde yerli üretim modelinin geliştirilmesi, üreticinin kazanması, tüketiciye daha kolay ve etkili ulaşmasını hedeflemesiyle büyük bir destek gördü.


Proje ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İsmet Çelik, kendisinin de bu köyde büyüdüğünü, çocukluğunda kavun satışı yaptığını ve üreticinin yetiştirdiği ürünleri satarken yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade ederek, "Kışlademirli kavunlarının kokusu ve aroması bu köye özgüdür. Ancak kavunların tarladan toplandıktan sonra birkaç gün içinde tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Kavunların kısa sürede satışının ve tüketilmesi zorunluluğu üreticiler için bir sorun. Bu nedenle hemen satılamayan kavunların bir kısmı ederinin altında alıcı buluyor, önemli bir kısmı ise da çürüyor" dedi.



"Kavunlarda kurutma tekniği uygulanacak"



Projenin uygulaması hakkında da bilgi veren Çelik, "Kooperatif Başkanı Selim Çetin ve Doç. Dr. Abdullah Akbulut ile yaptığımız görüşme sonunda Kışlademirli Köyü kavunlarına kurutma tekniğinin uygulamaya karar verdik. Bu şekilde hem kavunların tüketiciye ulaştırılması kolaylaşacak, hem de bölgemizde bu anlamda bir ilk yaşanacak. Normal kavun satışları kilogramı 2-3 TL arasında iken, kurutulmuş kavun (Avrupa’da) yaklaşık 8-10 Avro’dan satılıyor. Üstelik zamanın etkisi de bu yöntemle azalıyor. Yazın tarladan toplanan kavun, kurutulmuş halde, aylar sonra dahi tüketilebiliyor" ifadelerini kullandı.


Doç. Dr. Abdullah Akbulut, Kışlademirli Köyü kavunlarının kurutularak değerlendirilmesinin çok yerinde olacağını, kurutma tekniğinin Orta Asya’ya dayanan Türk gelenekleri arasında olduğunu hatırlatarak, "Birçok tarım ürününde kurutma tekniği kullanılıyor. Ancak kavun üzerindeki çalışmamız bölge için yeni bir çalışma olacak. Makine Mühendisliği laboratuvarında bulunan kurutma fırınında başladığımız deneysel çalışmalarda, hava hızını, kavun dilimlerini, nem durumlarını ve aromasını inceleyerek, kavunların doğallığının bozulmadan kurutma koşullarını belirlemeye çalışıyoruz. Üniversite olarak Kışlademirli’nin tarımsal ürünü olan kavunların tüketiciye daha kolay ve gelir getirici şekilde ulaştırılmasına katkı sağlayacağımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.


Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selim Çetin, başta Rektör Prof. Dr. Remzi Gören olmak üzere, bütün öğretim üyelerine teşekkür ettiğini belirterek, bu çalışmanın bölge tarımsal ürünlerinin etkin değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.


Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü tarafından yürütülen çalışmalarda ülkemizin ve yöremizin kalkınması, üretilen ürünlerin katma değerlerinin arttırılması ve Kışlademirli köyünün tarımsal ürünlerinin katma değerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında ilk olarak Kışlademirli’de en çok yetiştirilen tarım ürünlerinden olan kavun üretiminin geliştirilmesine başlandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:48
  1. doğa

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