DPÜ - KÜTSO işbirliğiyle Mentorluk Projesi hayata geçiyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO), öğrencilerin kariyer planlamalarına ve mesleklerinde gereksinimi olacak bilgileri verecek bir sosyal sorumluluk projesi olan Mentorluk Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

DPÜ-KAMER yürütücülüğünde Mentorluk Projesi adı verilen çalışmayla ilgili KÜTSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, KÜTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç ve Uzman Mustafa Çalı ile Martur A.Ş. yöneticileri M. Zeyit Damar ve Sevgi Yenidoğan, Ünsa Madencilik A.Ş.’den Lütfü Gündüz ve DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezinin (DPÜ-KAMER) Koordinatörü H. Feyyaz Ebeoğlugil katıldı.

Projenin hazırlık aşamasının son toplantısında, Eylül ayı ile birlikte tanıtımı yapılacak ve ayrıntıları açıklanacak projenin uygulama takvimi, kapsamı ve süreçleri netleştirildi.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesi olmanın yanında öğrencilere kariyer planlaması ve mesleki bilgi noktasında önemli bir tecrübe aktarımı sağlayacak olan Mentorluk Projesi’ne Kütahya’nın önde gelen sanayi kuruluşları olan Martur, Kros Otomotiv, Keramika Seramik, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Gürallar Lav, Öztaş Makine ve Hatipoğlu Güneş Kiremit firmaları paydaş olarak katılım sağlayacaklarını duyurdular.