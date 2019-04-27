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DPÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kadın Basketbol Takımı, Üniversiteler Basketbol 1.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:15
DPÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kadın Basketbol Takımı, Üniversiteler Basketbol 1. Lig’deki üçüncü ve son maçında Ege Üniversitesine 28-85 yenilerek grubunda üçüncü sırayı elde etti ve Süper Lig’e yükselme grubunda yer alma şansını kaybetti.


Dumlupınar Üniversitesinin Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy’un da takip ettiği karşılaşmada DPÜ tutuk başladığı ilk periyodun ardından ikinci periyotta maça ağırlığını koyarak bir ara farkı 6 sayıya indirdi ve ilk yarıyı 33-22 geride tamamladı.


Maçın ikinci yarısında rakibinin sayılarına karşılık veremeyen DPÜ, İzmir temsilcisinin farkı açmasına engel olamadı. Maçın üçüncü periyodundan itibaren farkı arttıran Ege Üniversitesi, karşılaşmayı 85-28 kazandı ve grubunda şampiyon olarak Süper Lige yükselme grubunda yer almaya hak kazandı.


Günün ilk maçında ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Selçuk Üniversitesini 96-34 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve 5 puanla grubunu 2. sırada tamamladı.


Oynanan 1. Lig bölge maçları sonucunda oluşan puan durumunda Ege Üniversitesi 6 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi ve 5 - 10 Mayıs tarihlerinde Çanakkale’de yapılacak Süper Lig’e yükselme maçlarına katılma hakkı elde etti. Şampiyon takım kupasını Doç. Dr. Adnan Ersoy’dan aldı.


Grupta ikinci sırayı alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 5 puan topladı ve gümüş madalya elde etti. 4 puanlı Dumlupınar Üniversitesi bronz madalya kazanırken, Selçuk Üniversitesi grubu 3 puanla son sırada bitirdi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:15
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