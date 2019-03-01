DPÜ 12 üniversiteyle uluslararası anlaşma imzaladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üç kıtadan 26 üniversitenin temsilcilerini ağırladığı Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı‘nda 9 ülkeden 12 üniversiteyle mutabakat zaptı imzaladı.

Dumlupınar Üniversitesi, 9 ülkeden, 12 üniversiteyle uluslararası alanda eğitim ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarında yapılacak programlar ile bunlara ilişkin uygulamaların onaylandığı ön anlaşmaya imza attı. İki gün süren Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı‘nda üç kıtadan üniversitelerin temsilcilerini ağırlayan Dumlupınar Üniversitesi, çalıştayın uluslararası alanda iş birliği ilişkileri kurmayı hedefleyen en önemli amacına ulaşmayı başardı.

“En çok anlaşma Kosova üniversiteleriyle”

Buna göre; Dumlupınar Üniversitesi, Kosova’dan Gjakova Fehmi Agani Üniversitesi, Ipke Haxhı Zeka Üniversitesi, Mitrovica Isa Boletini Üniversitesi ve Prizren Ukshın Hoti Üniversitesi olmak üzere dört üniversite ile mutabakat zaptına (Memorandum of Understanding) imza koydu. Bunun yanında Azerbaycan’dan Hazar Üniversitesi, Bosna-Hersek’ten Tuzla Üniversitesi, Kuveyt’tenUluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Libya’dan University of Tripoli, Lübnan’dan Trablus Üniversitesi, Mısır’dan Uluslararası İlişkiler Akademisi, Özbekistan’dan İpekyolu Uluslararası Turizm Üniversitesi ve Ürdün’den Middle East University ile de mutabakat zaptı imzalayarak bu ülkelerle ve üniversitelerle eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin önünü açtı.