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Gündem DP Genel Başkanvekili Dağdaş o iddiayı yalanladı! “DP kimsenin yedeği veya aparatı olmayacaktır”
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DP Genel Başkanvekili Dağdaş o iddiayı yalanladı! “DP kimsenin yedeği veya aparatı olmayacaktır”

Yeniakit Publisher
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DP Genel Başkanvekili Dağdaş o iddiayı yalanladı! "DP kimsenin yedeği veya aparatı olmayacaktır"

Gazeteci Zafer Şahin, Demokrat Parti’den Özgür Özel’e davetine ilişkin iddiasını yalanlayarak, “DP kimsenin yedeği veya aparatı olmayacaktır” dedi.

Gazeteci Zafer Şahin, “Demokrat Parti’den Özgür Özel’e sürpriz teklif…” başlığıyla, Demokrat Parti’nin Özel’e “Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olsun. Siz de Genel Başkan… Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı” teklifinde bulunduğunu paylaştı ve “İmamoğlu’nun 4 eğilimi birleştiren ANAP modeli parti isteği Demokrat Parti’de gerçeğe dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

“EKİM’İ BEKLEYİN”

DP Genel Başkanvekili Gürcan Dağdaş ise Zafer Şahin’e sosyal medya hesabından karşılık vererek, “Zafer bey, DP Genel Başkanı Vekili olarak beyanımı dikkate alacağınızı umuyorum! Demokrat Partiyle ilgili paylaşımınız tamamıyla asılsızdır… ‘Kulis’ aparatlarınızı yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim… DP’nin yol haritası bellidir. Kimsenin yedeği veya aparatı olmayacaktır… Müstakil, milletin talimatına uygun siyasetini devam ettirecektir… Ve başaracaktır… Meraklanın diye bir kuliste benden… Ekim’i bekleyin” diye yazdı.

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