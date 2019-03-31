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DP Genel Başkanı Uysal, oyunu kullandı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal:- "İnsanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız"

31 Mart 2019 Pazar 13:14
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu kullandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İnsanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız." dedi.

Uysal, eşi Hatice Uysal ile memleketi Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulundaki 1201 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

16 Nisan referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin adeta birbirini tamamlayan siyasi iklim içerisinde geçtiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Ülkenin derinden yaşanan tartışmaları ve krizleri var. İstesek de istemesek de can alıcı ve can yakıcı pek çok meselesi var. Bu yerel seçim gündeminde en azından bizler DP olarak milletimizin öncelikli meselelerini her kürsüde konuşmaya gayret gösterdik. Pozitif bir seçimden ziyade hakim siyasi anlayış ve kültürle, birbirini itham üzerine, hakaret ve küfre varırcasına yüksek gerilim hattında birtakım sözleri duyduk. Vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerinden başlayarak, aklı ve vicdanıyla oyunu kullanması yönündeki engellerin kaldırılması adına mücadele veriyoruz."

Uysal, Türkiye'de seçimlerin gerçekleştiriliyor olmasının içerisinde bulunulan şartlar ve demokrasi adına önemli bir kazanım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yerelde değişen hüviyetleri itibarıyla yerel yöneticilerin de artık belediye kanunlarında tarif edilen mahalli idarelerle ilgili önderlik etmekle birlikte, her manada insani, sosyal ve toplumsal hayatta da önemli vazifeleri var. Bu manada insanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız. Yerel seçimlerin tüm Türkiye'mize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:14
  1. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal
  2. oy kullanma

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