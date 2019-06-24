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Doyuruculuğu yüksek etli karışık salataya bayılacaksınız

Salatayı hayatından eksik etmeyen ve sağlıklı beslenmek isteyenler için harika bir tarif.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:22
Doyuruculuğu yüksek etli karışık salataya bayılacaksınız

Diyet yapmadan da sağlıklı beslenmek için öğünlerden bir tanesini salatayla geçirmek gerekir. Özelliklede öğle ya da akşam yemeklerinin hafif ve doyurucu geçmesini sağlayan salata, doğru seçildiğinde vitamin, mineral, enerji ve protein bakımından sizi karşılayabilir. 

Salatanızı öğün olarak geçirmek isteyenlerdenseniz, içerisine; yeşilliklerin yanı sıra karbonhidratı, proteini ve doğal yağı karşılayabilecek besinler katmalısınız. Örneğin seçtiğiniz yeşilliklerin içine badem, ceviz ve avokado gibi doğal yağlarınızı ve enerjinizi yerine getirecek besinler karıştırmalısınız. Bu daha lezzetli ve sağlıklı salatalar yemenizi sağlayacaktır.

Salata malzemeleri

  • Az haşlanmış et (haşlandıktan sonra tereyağı ile ızgara edin.)
  • 3 - 4 adet çeri domates
  • 1 avokado
  • 4 adet badem
  • kuzu kulağı
  • roka
  • marul
  • taze nane
  • maydanoz
  • isteğe göre soğan ve peynir
  • limon
  • sirke
  • karabiber
  • yağ

 - Etleri dilerseniz haşlamadan da ızgara yapabilirsiniz. 

Sebzeleri doğrayıp derince bir kase içerisine alın. 

Üzerine badem ve avokadoyu keserek ekleyin.

Son olarak etleri soğan ve peynirlerle birlikte en üste yerleştirin. 

Üzerine limon, sirke, yağ ve dilediğiniz baharatları ekleyin.

Bütün enerji ihtiyacınızı larşılayacak, leziz salatanız hazır.

Şimdiden afiyet olsun...

 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:22
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