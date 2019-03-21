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Down Sendromulu gencin davul şovu

Kütahya’nın Emet ilçesinden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen programda, 15 yaşındaki Down Sendromlu İsmail Eren Kaymak, adeta davul şov yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:21
Down Sendromulu gencin davul şovu

Kütahya’nın Emet ilçesinden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen programda, 15 yaşındaki Down Sendromlu İsmail Eren Kaymak, adeta davul şov yaptı.


Emet Ashaboğlu Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu ve sahnede gönüllerince eğlendiler. Okul Müdürü Mehmet Ali Özçelik ve öğrenciler Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili konuşmalar yaptılar.


Programda Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu’nun ağlayarak yaptığı konuşma duygulandırırken 15 yaşındaki Down Sendromu hastası İsmail Eren Kaymak’ın sahnede şarkı söyleyip davul şov yapması eğlenceli anlar yaşattı.


Okulda bulunan 6 zihinsel öğrenci İsmail Eren Kaymak’ın davul çalmasıyla gönüllerince eğlendiler.


Doğduğu günden bugüne Down Sendromu hastası İsmail Eren Kaymak ile her zaman ilgilenen anne ve babasına okul yönetimi tarafından onur belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:21
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