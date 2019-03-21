0553 313 94 23

Down Sendromu için farkındalık oluşturdular

Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Termal Otel’de Down Sendromu ve engelli ailelerinin katıldığı yemek programı düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 23:24
Down Sendromu için farkındalık oluşturdular

Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Termal Otel’de Down Sendromu ve engelli ailelerinin katıldığı yemek programı düzenlendi.


Yemekte yerle sanatçı Muammer Akyol’un müzikleri ile eğlenen Down Sendromu rahatsızlığı ve engelli vatandaşlarkeyifli saatler yaşadılar.


Emet Skatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, yaptığı açılış konuşmasında geceyi düzenleyen ve har zman yanlarında olan AK PartiEmet ilçe Başkanlığına teşekkür etti.


Birgün değil hergün engelli kardeşlerimizle beraber olduklarını belirten Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ’’Hükümetimiz engelli ailelere verdiği destekle devrim yaratmıştır. Bugün tüm engelli aileler ihtiyaçlarını devletimizden almaktadır. Bizlerde her zaman maddi manevi onların yanındayız’’ dedi.


Gecede son olarak konuşan, AK Parti Emet Belediye Başkan adayı Hüseyin Doğan, ’’Bugün çok güzel bir gün. Hem nevruz bayramını hemde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü beraber yaşıyoruz’’ dedi.


Daha sonra engellilerle tek tek ilgilenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Doğan, engelli vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı duygulu anlar yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:24
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "31 Mart'tan sonra yine barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız"
    1. "31 Mart'tan sonra yine barış ve..
    2. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    3. Soylu: 'İktidar olsanız da muktedir..
    4. İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK..
    5. Venezuela’da gerginliği tırmandıran..
    6. Suç makinesi bu sefer kaçamadı,..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019
    9. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. Cezayir'de iktidar partisinden..
    12. "Bu aziz milletin ve devletin beka..
    13. Kenan Sofuoğlu belediye başkan..
    14. İsrail'den Gazze'ye topçu saldırı
    15. Başkan Yıldırım: “Erbaa’nın birliği..
    16. Kuşu’da seçim heyecanı
    17. Şentop, Trakya, Balkan, Rumeli STK..
    18. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan..
    19. FETÖ'ye büyük şok! Lisansı iptal..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    21. "Gazze'deki su sorunu bölge halkının..
    22. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1..
    23. Evinin damından düşerek hayatını..
    24. Bakan Çavuşoğlu’ndan Trump’a Golan..
    25. NATO, Girit'te Türk bayrağı açan..
    26. Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede..
    27. Besicilikten zarar etti, solucan..
    28. Facebook'tan kritik açıklama:..
    29. Mustafa Cengiz: "Genel kuruldan sonra..
    30. ABD'de FETÖ üniversitesinin lisansının..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı