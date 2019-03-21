Down Sendromu için farkındalık oluşturdular

Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Termal Otel’de Down Sendromu ve engelli ailelerinin katıldığı yemek programı düzenlendi.

Yemekte yerle sanatçı Muammer Akyol’un müzikleri ile eğlenen Down Sendromu rahatsızlığı ve engelli vatandaşlarkeyifli saatler yaşadılar.

Emet Skatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, yaptığı açılış konuşmasında geceyi düzenleyen ve har zman yanlarında olan AK PartiEmet ilçe Başkanlığına teşekkür etti.

Birgün değil hergün engelli kardeşlerimizle beraber olduklarını belirten Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ’’Hükümetimiz engelli ailelere verdiği destekle devrim yaratmıştır. Bugün tüm engelli aileler ihtiyaçlarını devletimizden almaktadır. Bizlerde her zaman maddi manevi onların yanındayız’’ dedi.

Gecede son olarak konuşan, AK Parti Emet Belediye Başkan adayı Hüseyin Doğan, ’’Bugün çok güzel bir gün. Hem nevruz bayramını hemde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü beraber yaşıyoruz’’ dedi.

Daha sonra engellilerle tek tek ilgilenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Doğan, engelli vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı duygulu anlar yaşadı.