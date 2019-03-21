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Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü yapıldı

21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir bürüyüş düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:28
Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü yapıldı

21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir bürüyüş düzenledi. Balıkesir İstasyon Meydanı’ndan Kurtdereli Spor Salonu’na kadar gerçekleştirilen yürüyüşte Down Sendromuna dikkat çekildi.


Balıkesir’de faaliyet gösteren Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Umut Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu, İl Özel İdare Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu öğrenciler yürüyüşün ardından, gösterilerini sundu.


Dünyanın meleklerine hizmet etmek bizim için şereftir


Kurtdereli Spor Salonu’ndaki etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ersin Yazıcı toplumun özel çocukların farkında olduğunu belirterek, “Devletimizin bu özel insanlara, bu güzel çocuklara sunduğu imkanlar, hizmetler her geçen gün artmaya devam ediyor. Şükürler olsun ki; 27 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, bu millete hizmet ediyorum. Ama mesleğimin ilk 10-15 yılında bu güzel insanlara sunduğumuz hizmetler çok sınırlıydı. Görüyor, fakat çok fazla bir şey yapamıyorduk. Köylülerimiz, mahallede yaşayan komşularımız bu insanların dertlerini görmeye çalışıyordu. Eğitim kurumlarımız, rehabilitasyon merkezlerimiz çok azdı. Geldiğimiz gün itibariyle şükürler olsun ki; bu özel çocuklarımızın ya da gençlerimizin, herhangi bir eğitime ya da rehabilitasyona ihtiyacı olduğunda hizmet sunabiliyoruz. Ufak, tefek yetersizliklerimiz olabilir. Ama özellikle annelere seslenmek istiyorum; bir ihtiyacınız, bir talebiniz varsa, yanlış giden, aksayan hizmetler var ise lütfen bizi haberdar edin. Biz tüm kurumlarımızla hizmetinizdeyiz: Bu özel insanlara, bu dünyanın meleklerine hizmet etmek bizim için bir şereftir, onurdur. Bu güzellikleri, bu güzel ve özel insanlara hizmet etmekten bizi mahrum etmeyiniz. Dolayısıyla her türlü talebinizi hiç çekinmeden bizlere iletebilirsiniz. Ben sadece bugün değil, inancımız gereği, töremiz gereği her daim bu gençleri, bu çocukları özel bir konumda tutmayı hem töremiz, hem inancımız gerektiriyor. Bugünün dışında da tüm günlerde bu özel insanlara, özel davranmaya Türk toplumu olarak devam edeceğiz. Devlet olarak bu özel insanlara hizmet etmeye, hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Bu dünyada başınıza gelebilecek zor işlerden biri olarak adlandırabilirsiniz. Ama bilesiniz ki inancımız gereği bu özel çocuklara, bu özel çocuklarla olan bu dünyevi imtihanınız, size öbür dünyada cenneti sunacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu özel çocuklarımızla yaşadığınız sıkıntılar, sizin adeta sevap hanenize yazılacaktır. Bunu böyle değerlendirip, bu özel çocuklarımıza zaten gereğini yapıyorsunuz, bizler de size destek olmaya devam ediyoruz. Allah size güç, kuvvet versin, metanet versin. Ama biz toplum olarak farkında olduğumuzu dile getiriyoruz” diye konuştu.


Vali Ersin Yazıcı’nın konuşmasının ardından Karesi Halk Eğitim Merkezi’nin oluşturduğu ve engelli öğrencilerin yer aldığı mehter takımı mini bir konser verdi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Eğitim Merkezleri ve okullarında eğitim gören öğrencilerin gösterileriyle program sona erdi. Özel çocukların yaptığı gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:28
  1. konser

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