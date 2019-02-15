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Down sendromlulardan Sevgililer Günü kutlaması

14 Şubat Sevgililer Gününü down sendromlular ile kutlayan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,tüm engellilerin sevgi ile aşılabileceğini belirtti.

15 Şubat 2019 Cuma 09:47
Down sendromlulardan Sevgililer Günü kutlaması

14 Şubat Sevgililer Gününü down sendromlular ile kutlayan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,tüm engellilerin sevgi ile aşılabileceğini belirtti.


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Down Cafede düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama programına eşi +1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile birlikte katıldı.


Down sendromlular ile yakından ilgilenen Başkan Seyfi Dingil, ”Tüm engeller sevgiyle aşılır. Down sendromlu ve engelli bireylerin tek ihtiyacı sevgidir. Dolayısıyla bizlerde bu kardeşlerimizi çok seviyoruz ve her daim onların yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Düzenlenen etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Onların gözlerindeki ışığı kalplerindeki berraklığı görünce bizlerde mutlu oluyoruz" dedi.


+1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ise down sendromluların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Sevgi her engeli aşar diyoruz. Her down sendromlu birey bizim için çok değerlidir. 14 Sevgililer Günü kutlu olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:47
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