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Down Sendromlular için hatıra ormanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Down Sendormu Farkındalık Gününde, Malatya Down Sendromlular Derneği ile anlamlı bir programa imza attı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:33
Down Sendromlular için hatıra ormanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Down Sendormu Farkındalık Gününde, Malatya Down Sendromlular Derneği ile anlamlı bir programa imza attı.


Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Sahasında, Çevre Bilincini Geliştirme ve Çevre Eğitim Projesi kapsamında Down Sendromlular Derneği hatıra ormanı oluşturuldu. Down Sendromlular Derneğine üye aileler ve çocukları katı atık sahasına giderek kendilerine ayrılan bölümü ağaçlarla donattı.


Katı Atık sahasında enerji üretimi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alan dernek üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a etkinliğin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Bir kromozom farkla dünyaya güzellik katan down sendromlu bireyler katı atık sahasında kendilerine ayrılan bölümde fidanları itinayla diktiler. Can suyunu sevgilerini katarak veren down sendromlu bireyler bu örnek davranışlarıyla da takdir topladılar. Tüm Malatyalıları ağaç dikmeye davet eden down sendromlu bireyler, çevre temizliği içinde Malatyalıları duyarlı olmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:33
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