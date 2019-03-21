0553 313 94 23

Down sendromlular gönüllerince eğlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel öğrenciler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:23
Down sendromlular gönüllerince eğlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel öğrenciler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.


Fethiye Evi Gönülleri tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kordon boyunda etkinlik düzenlendi.


Fethiye belediyesi sanatçıları Aysu Karasaçlı ile Mustafa Selçukoğlu’nun söylediği hareketli türküler eşliğinde doyasıya oyun oynayan down sendromlu öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Etkinlikte dans edip şarkı söyleyen özel çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kestiler. Öğrencilerin velileri de cep telefonlarıyla çocuklarının mutlu anlarını kaydetti.


Fethiye’deki Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim alan çocuk ve gençlerin aileleri ile birlikte katıldığı eğlenceli etkinliğe Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’nın eşi Nesrin Saatcı, İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Nagihan Bulut ile Fethiye Evi Gönüllüleri kadınlar katıldı.



Fethiye Evi Gönüllüleri kurucusu Nesrin Saatcı, Fethiye evinde 15 yıldır 21 Mart Down Sendromlular gününü kutladıklarını, bu etkinliğin seçimler nedeniyle son görevleri olduğunu hatırlatarak; ’’Bu gönül köprüsü işini Rehabilitasyon Merkezlerimizle birlikte her 21 Mart’larda kutlamaya devam edeceğiz. Fethiye Gönüllüleri Evin’de 15 yıldır 10 tane kadınla birlikte biz bu işi yapıyoruz. Ve 15 yıldan beri 21 Mart Down Sendromluları gününü kutluyoruz. Biz her zaman tüm engellilerimizin yanındayız. Bugün tüm özel eğitim merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve veliler ile birlikte oluyoruz. 20 yıldır Belediye başkanının eşi olarak bu görevi yapıyorum ama 15 yıldır Fethiye Gönülleri Evi’nde çalışıyorum. Her Perşembe gönüllü arkadaşlarımla yağmur, çamur demeden çalıştık. 21 Mart Down Sendromluları etkinliği Fethiye Evin’de son defa yapıyoruz. Bundan sonra eşim seçilir seçilmez ben her zaman engellilerin yanındayım’’ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:23
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GMİS 11’inci olağan genel kurulu yapılacak
    1. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    2. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    3. Hükümlüler fidanları toprakla..
    4. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    5. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    6. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    7. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    8. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    9. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    10. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    11. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    12. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    13. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    14. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    15. Depremzedeye kira yardımı müjdesi
    16. İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı
    17. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    18. Malatya’da Türk Dış Politikası..
    19. Manisa BBSK’da keyifler yerinde
    20. Togar: “Biz çözümün parçalarıyız”
    21. Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet..
    22. Alinur Aktaş’tan Mustafa Bozbey’e..
    23. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni..
    24. CHP'den "Orman Bakanlığı kurulsun"..
    25. Denizli korkutuyor! 483 sarsıntı..
    26. Başkan Çelik Karaoğlanlı ve Yeni..
    27. GAÜN’de Nevruz coşkusu
    28. Yahyalı’da nevruz coşkuyla kutlandı
    29. FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
    30. Orman İşletme Müdürü Altunay, Başkan..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!