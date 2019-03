Down sendromlular gönüllerince eğlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel öğrenciler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Fethiye Evi Gönülleri tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kordon boyunda etkinlik düzenlendi.

Fethiye belediyesi sanatçıları Aysu Karasaçlı ile Mustafa Selçukoğlu’nun söylediği hareketli türküler eşliğinde doyasıya oyun oynayan down sendromlu öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Etkinlikte dans edip şarkı söyleyen özel çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kestiler. Öğrencilerin velileri de cep telefonlarıyla çocuklarının mutlu anlarını kaydetti.

Fethiye’deki Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim alan çocuk ve gençlerin aileleri ile birlikte katıldığı eğlenceli etkinliğe Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’nın eşi Nesrin Saatcı, İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Nagihan Bulut ile Fethiye Evi Gönüllüleri kadınlar katıldı.

Fethiye Evi Gönüllüleri kurucusu Nesrin Saatcı, Fethiye evinde 15 yıldır 21 Mart Down Sendromlular gününü kutladıklarını, bu etkinliğin seçimler nedeniyle son görevleri olduğunu hatırlatarak; ’’Bu gönül köprüsü işini Rehabilitasyon Merkezlerimizle birlikte her 21 Mart’larda kutlamaya devam edeceğiz. Fethiye Gönüllüleri Evin’de 15 yıldır 10 tane kadınla birlikte biz bu işi yapıyoruz. Ve 15 yıldan beri 21 Mart Down Sendromluları gününü kutluyoruz. Biz her zaman tüm engellilerimizin yanındayız. Bugün tüm özel eğitim merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve veliler ile birlikte oluyoruz. 20 yıldır Belediye başkanının eşi olarak bu görevi yapıyorum ama 15 yıldır Fethiye Gönülleri Evi’nde çalışıyorum. Her Perşembe gönüllü arkadaşlarımla yağmur, çamur demeden çalıştık. 21 Mart Down Sendromluları etkinliği Fethiye Evin’de son defa yapıyoruz. Bundan sonra eşim seçilir seçilmez ben her zaman engellilerin yanındayım’’ dedi.