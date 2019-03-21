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Down Sendromlular Farkındalık Günü Silopi’de coşkuyla kutlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Down Sendromlular günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:35
Down Sendromlular Farkındalık Günü Silopi’de coşkuyla kutlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Down Sendromlular günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Silopi Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen kutlama etkinliklerine Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Osmanoğlu, AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun, Down Sendromlu çocuklar aileleri, bazı rehabilitasyon merkezi yetkileri ile çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen etkinliğin açılış konuşması yapan, Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Osmanoğlu, "Amacımız engellilerin topluma kazandırılması, sosyal hayatta yer alması, kendilerine olan güvenlerinin yerine gelmesini sağlamaktır. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Bizler her zaman sosyal sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.


Daha sonra Down Sendromlu çocuklara hediyeler takdim edildi. Etkinlik Silopi Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen halaylar eşliğinde devam etti. Silopi yöresine ait Kürtçe oyun şarkıları çalınca Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun, Down Sendromlu çocuklar ile halay çekti. Çeşitli etkinliklerin düzenlediği programda Down Sendomlu çocuklara şarkılar okutuldu.


Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tuğçe Güzelyurt, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Down Sendromu Farkındalık Gününü coşkuyla kutladıklarını belirterek temel amaçlarının özel gereksinimdeki bireyleri bir arada toplamak, onlarla bir günü dolu dolu geçirmek olduğunu söyledi. Güzelyurt; “Birlikte yemek yedik, oyun oynadık, aktiviteler yaptık ve etkinlikte hediyeleri takdim ettik. Umarım bundan sonraki günlerde tek bir gün değil her günü birlikte dolu dolu yaşamayı umut ediyorum” diye konuştu.


Silopi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Mizgin Soysal, okul adına çok mutlu olduklarını belirterek; “Onları eğlendirip halaylar çektik. Kaymakam bey de halay tuttu. Herkes birlikte oynadı onların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:35
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