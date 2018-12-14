Down sendromlu taraftara sürpriz doğum günü

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazspor taraftarları, down sendromlu Tarık Göntürk'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.



Lüleburgazspor'un iç sahadaki maçlarını tribünden takip eden ve takımının formasını hiç çıkarmayan Göntürk için Lüleburgazlı taraftarlar sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.



Göntürk'ün eğitim gördüğü Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Merkezi yönetimi ile daha önceden iletişime geçen taraftarlar, Göntürk'ün "ders var" bahanesiyle okula çağrılmasını sağladı.



Göntürk dersteyken okulun bahçesine gelen taraftarlar ''İyiki Doğdun Tarık Kardeşimiz'' yazılı pankartı açarak, havai fişek ve meşale yaktı. Okul Müdürü Barbaros Görkem Şinikoğlu da bu sırada Göntürk'e dersinin bittiğini söyleyerek, onu sınıfından alıp yolcu etmek için kapıya çıkardı.

Okul bahçesinde taraftarları görünce şaşkınlık yaşayan Göntürk, kendisi için hazırlanan pastayı keserek 17. yaşını kutladı.



Taraftara tek tek sarılarak sevgi gösterisinde bulunan Göntürk, bir süre takımını destekleyen çeşitli besteler söyledi.



Ardından okulun konferans salonunda taraftarlarca Göntürk'ün fotoğraf ve görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı.



Taraftarlardan Murat Paşalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göntürk'ün takımın maskotu olduğunu dile getirdi.



Taraftarlar olarak bu mutlu gününde Göntürk'e sürpriz yaptıklarını belirten Paşalı, onun herkesten daha fazla Lüleburgazspor sevgisiyle dolu olduğunu ifade etti.



Bu duyarlılığı herkesin göstermesi ve bir örnek oluşturması gerektiğini kaydeden Paşalı, "Lüleburgazspor'u hepimizden bir fazla seven Tarık kardeşimizin doğum gününü kutlamak için okuluna geldik. Okul müdürümüz de sağ olsun bizim bu talebimizi kırmadı ve okulun kapılarını bize açtı. Tarık kardeşimizin doğum gününü yine güzel bir şekilde kutladık. İnşallah bundan sonra daha güzel aktiviteler ile bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Herkesten bu duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Şinikoğlu da başarılı bir öğrenci olan Tarık'ın futbol ve Lüleburgazspor sevgisinin çok fazla olduğunu anlatarak, güzel bir kutlama gerçekleştirdiklerini ifade etti.