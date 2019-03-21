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Down sendromlu şampiyonlar "efsanelerini konuşturdu"

TOSSFED tarafından Türkiye ve Avrupa’da çeşitli yarışmalarda madalya kazanan down sendromlu sporcular için ödül töreni düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:02
Down sendromlu şampiyonlar "efsanelerini konuşturdu"

TOSSFED tarafından Türkiye ve Avrupa’da çeşitli yarışmalarda madalya kazanan down sendromlu sporcular için ödül töreni düzenlendi. Hünerleriyle ödül törenini adeta şölene çeviren sporculardan Gökhan Kotan, "Bu sezon da bayrağımızı göklere çekip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Efsanelerimi konuşturmak istiyorum" dedi.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye ve Avrupa’da madalya almış özel çocuklar için ödül töreni düzenlendi. Down sendromlu gençler ve çocuklar ile aileleri bu anlamlı günde bir araya geldi. Program, Milli yüzücü Rana Bağdat’ın "Don’t Let Me Down" şarkısını seslendirmesiyle başladı. Ardından Milli sporcu Gökhan Kotan saz çalarak büyük alkış aldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, 14 branşta çocuklar, gençler ve yetişkinlere spor yaptıran bir federasyon olduklarını belirtti. Son 15 yılda gerek engelliler, gerekse özel sporcular için manevi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür eden Kurt, "2020’de Down Sendrom Olimpiyatları’nın ikincisi Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da yapılacak. Yaklaşık 2 bine yakın down sendromlu sporcu 8 branşta yarışacak, sporcularımız orada ülkemizi temsil edecekler" şeklinde konuştu.



Sürpriz konuklar çocuklarla dart oynadı


Programda AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan da yer aldı. Gençlere hitap eden Arslan, "Sizler de, aileleriniz de gerçekten çok önemli insanlarsınız. Sporda başarılara imza atmış olan siz kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Sizlere daima destek olan, normal hayatın içine katılmanızı sağlayan ailelerinizle hem toplum hem de devlet olarak gurur duyuyoruz. Bu konuda farkındalığın geliştirilmesi için ailelere, STK’lara ve devlete önemli görevler düşüyor" diye konuştu.


Programa katılan sürpriz isimler ise AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki oldu. İşler ile Tiryaki, down sendromlu çocuklarla dart oynamanın tadını çıkardı. 13 yaşındaki Çiğdem Arlı ise İhlas Haber Ajansı’na (İHA) "Öğretmenim canım benim" şarkısını armağan etti.



Kotan: "Efsanelerimi konuşturmak istiyorum"


45 şampiyonluk ve 103 madalya sahibi down sendromlu sporcu Gökhan Kotan da İHA muhabirine duygularını aktardı. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde Ağrılı baba ve Sivaslı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen, doğumundan 1 yıl sonra down sendromlu olduğu ortaya çıkan 29 yaşındaki paralimpik yüzme sporcusu Kotan, "Babam çaba gösteriyor, ben de hayatıma devam ediyorum. Ülkemizi temsil ediyorum, bu sezon da bayrağımızı göklere çekip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Efsanelerimi konuşturmak istiyorum" diye konuştu.


Kotan, "Kendine güveniyor musun?" sorusuna, "Güven, sabır, hırs" karşılığını verdi. Elinde babası Cevdet Kotan’ın yazdığı kendi hayat hikayesi olan Hayatın +1’i kitabını tutan Kotan, "Bu kitap benim hayatımı anlatıyor. Ayrıca filmim de var, Cumhurbaşkanımızı filmimize davet ediyorum" çağrısında bulundu.


Konuşmaların ardından başarılı özel sporculara plaket ve madalyaları takdim edildi. TOSSFED tarafından basın mensuplarına da özel sporcuları kamuoyuna taşımaları bakımından plaket takdim edildi. Ödül töreni pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:02
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kitap

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