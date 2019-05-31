Down sendromlu Sabri’nin oruç hassasiyeti Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan down sendromlu Sabri Saraç’ın Ramazan ayında elindeki gazozu şapkasıyla saklayarak içmesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan down sendromlu Sabri Saraç’ın Ramazan ayında elindeki gazozu şapkasıyla saklayarak içmesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Geyve ilçesinde yaşayan "Barbi" lakaplı down sendromlu Sabri Saraç adlı gencin kaldırımda otururken elindeki gazozu Ramazan ayı olması nedeniyle şapkasıyla saklayarak içmesi sosyal medyayı salladı. Cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medyaya yükleyen Ramazan Uğral, paylaşımının altına “Bu bir down sendromlu kardeşimiz, vurdumduymaz insanlara kapak olsun’’ notunu düştü. Paylaşım, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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