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Down sendromlu Nesrin'in gelinlik hayali gerçek oldu

Hatay'da yaşayan 42 yaşındaki down sendromlu Nesrin Aşık'ın, gelinlik giyme hayali, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin organize ettiği temsili düğünle gerçekleşti

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:11
Down sendromlu Nesrin'in gelinlik hayali gerçek oldu

HATAY (AA) - Hatay'da yaşayan 42 yaşındaki down sendromlu Nesrin Aşık'ın, gelinlik giyme hayali, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Orontes Lions Kulübü ile Antakya Şehir Kulübü'nün organize ettiği temsili düğünle gerçekleştirildi.

Antakya Şehir Kulübü'ndeki düğünde gelinlik giyen Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Düğünde Aşık'ı yalnız bırakmayan ailesi ve yakınları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gecede down sendromlu gençlerin "zeybek" oynaması düğüne katılanlardan büyük alkış aldı.

Gelinin ablası Zerin Aşık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce annelerini kaybettiklerini dile getirerek, kendisine emanet olan kardeşi Nesrin'e her zaman destek olduğunu söyledi.

Kardeşi Nesrin'in inanılmaz temiz kalpli ve içten duyguları olan biri olduğunu ifade eden Aşık, şöyle devam etti:

"Sizler bizler gibi gerçekleştirmeyi düşündüğü birçok hayalleri olan bir insan. Bire bir onunla birlikte olduğum için, onun hayallerini ben bile düşünemezken, onunla beraber bu hayali yaşıyorum. Her zaman gelin olma isteği vardı içinde, ben de bunu çok istiyordum. Antakya Şehir Kulübü, Antakya Orontes Lions Kulübü ve nice duyarlı insanın sponsorluğunda bu düğünü gerçekleştirdik. Nesrin çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Onun bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı inanılmaz derecede keyif alıyoruz."

Geceye katılan davetlilerden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:11
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