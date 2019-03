Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi ve Down Sendromlular Derneği tarafından 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen ‘Dünya Farklılıkla Güzel’ etkinliğine katılan down sendromlu minikler, gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binasının önünde gerçekleşen etkinliğe, Vali Aydın Baruş’un eşi Nagehan Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayının eşi Semra Çınar, AK Parti İl Başkanın eşi Sema Koca, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayının eşi Yıldız Güder, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi Müdürü Seyit Soner Yılmaz, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Farkındalıklara sahip çıkmanın medeniyet duruşunu sahiplenmekle eş değer olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber yaptığı konuşmada “Biz biliyoruz ki, bizim medeniyetimizin hikayesi içinde bu tür farkındalıklar hayatımızın doğal bir parçasıydı. Allah’ın yeryüzüne serpiştirmiş olduğu bu güzel emanetleri ecdadımız hayatın içerisinde fark ettirmeden sahipleniyordu. Bu güzel farkındalıklara sahip çıkmak iyilikte yarışmaktır. İyilikte yarışmak medeniyet yürüyüşünün küçük adımlarıdır. Cenab-ı Allah Kur’an’ı Kerim’de, ‘Allah’ın değerlerine sahip çıkın’ diyor. Bu anlamda Allah’ın güzel emanetlerine sahip çıkmış olduğumuza inanıyorum. Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisimizin programı çerçevesinde Down Sendromu Derneği’nin talepleri ile böylesine anlamlı ve özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a Yeşilyurt Kent Konseyinin sunmuş olduğu bütün hizmetlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

21 Mart’ın bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Nursel Vardı ise, “21 Mart’ı hayatımızda bir gün olarak kutlamamalıyız. Bu çocuklarımızın bizim bile bilmediğimiz birçok yeteneklerinin olduğunu, onların da toplumda yerlerinin olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ve bu farkındalığı hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim katkılarımızla, bizim sevgimizle, hoşgörümüzle, küçücük bir tebessümümüzle içlerindeki yeteneklerini ortaya koyuyorlar. O yeteneklerini biraz sonra hep birlikte seyredeceğiz. Onların mutluluklarına şahit olacaksınız. Onların yaşamlarının daha mutlu geçmesi ve topluma entegre olabilmeleri, bizimle birlikte mutlu şekilde yaşamaları için hepimizin desteklerine ihtiyaçları var. Lütfen onlara sevgiyle ve hoşgörüyle yaklaşmayı kendinize ilke edinin. Biz onlar için elimizden geldiğince her türlü yardımı yapmaya, gayreti göstermeye çalışıyoruz ama tek başımıza hiçbir şeye yetişemiyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Belediyesi yetkililerinin devreye girip 21 Mart’ı kutlamak istemeleri bizi çok mutlu etti” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Özellikle yaratılıştan Allah’ın bize bahşettiği, bizi halk ederken rengimizi, dilimizi, ırkımızı, kimliğimizi seçme şansımızın olmadığı bir ortamda bu güzel ve özel insanları da bizlere emanet olarak yaratıcının bahşetmiş olduğu bir servet olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben özellikle bu ailelere teşekkür ediyor ve kendilerini alkışlamak istiyorum. Çünkü bu özel insanlarla ilgilenip topluma kazandırılması için çaba gösteren bu aileler yaşadıklarını sadece kendileri bilir. Dolayısıyla bizler sadece bir gün hatırlamamalıyız. Sürekli onların yaşadığı sıkıntıları beraberce analiz edip onlara nasıl destek olacağımızı bilmeliyiz. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle sivil toplum kuruluşlarının Ticaret ve Sanayi Odasının başında, bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bu etkinliklerin tamamına katılmayı ve onların sıkıntılarında yanında olmayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinlikte down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlenip keyifli vakit geçirirken, mutlulukları yüzlerinden okundu. Renkli anların yaşandığı etkinlik, hediye dağıtım töreniyle sona erdi.