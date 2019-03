Down Sendromlu minikler, pizzalarını kendileri hazırladı

Arnavutköy’de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikteArnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Down Sendromlu miniklerle birlikte pizza yaptı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte minikler hazırladıkları pizzaları afiyetle yedi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında; AYEM’de eğitim alan Down Sendromlu minikler için etkinlik düzenlendi. Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerinin ‘Yemek Yapmak Aşktır, Kromozom Saymaz!’ sloganıyla başlatmış oldukları etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Etkinlikle, öğrencilerin, down sendromu hakkında bilinçlenmesi, sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amaçlandı. Down sendromlu öğrencilerin pizza yapmayı öğrendiği etkinliğe; Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ katıldı.

“Onların özel olduklarını ve hayata renk kattıklarını düşünüyoruz”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi’nin (AYEM), kursiyeri olan 12 down sendromlu çocuğumuz var burada. Onların özel olduklarını ve hayata renk kattıklarını düşünüyoruz. Burada eğlenmelerini ve kendilerini özel hissetmelerini sağlamak maksadıyla böyle bir imkan oluşturduk. İlerleyen günlerimizde yine eğlenceye ve eğitime yönelik sadece down sendromlularla değil, diğer tüm gruplarla da yapacağımız çalışmalarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

“Farklılığın farkındayız, hayata artı bir değer katalım”

Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdiresi Dilek Yardımcı Palaz: “Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı AYEM’de eğitim gören Down Sendromlu öğrencileri okulumuzda ağırladık. Aileleri ve kendileri için güzel bir etkinlik oldu. Bizler Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak farklılığın farkındayız, hayata artı bir değer katalım diyoruz” şeklinde konuştu.

“Yemek yapmak aşktır kromozom saymaz”

Yiyecek İçecek Hizmetleri alan şefi Kezban Yurtsever Kokulu: “Bugün burada yemek yapmak aşktır kromozom saymaz adlı projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında, öncelikle öğrencilerimize down sendromu ile ilgili bilgilendirme çalışması yaptık. Hem öğrencilerimize farkındalık kazandırmak hem de down sendromlu öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini ve hobi kazanmaları için etkinliğimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.