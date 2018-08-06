Down sendromlu minik Eylül ilik bekliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Recep (26) ve ev hanımı Altun Arabacı (24) çiftinin tek çocukları Afra Eylül, 2016 yılının Ağustos ayında down sendromu ile dünyaya geldi.

Afra Eylül'e, gelişimini yaşıtları gibi sağlaması amacıyla özel eğitim aldıran aile, geçen yıl bebeklerinin vücudunda ortaya çıkan morluklar üzerine Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Lösemi teşhisi sonrası Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve o günden sonra yaşamının büyük bölümünü hastanelerde geçiren down sendromlu bebek, kemoterapi tedavisi gördü ama hastalığı tam olarak atlatamadı.

Kanserle mücadelesine karşın gülümsemesini, yaşama azmini kaybetmeyen Afra Eylül'ün son kontrolünde doktorları, artık kemik iliği nakli gerektiğini aileye bildirdi. Recep ve Altun Arabacı çifti de fotoğrafları ve videolarıyla sosyal paylaşım sitesi takipçilerinin gönlünde taht kuran bebeklerinin yaşaması için donör çağrısında bulundu.

AİLENİN HAYALLERİ VAR

Recep Arabacı, Kemalpaşa ilçesindeki evlerinde bebeklerinin down sendromu ile dünyaya geleceğini anne karnında öğrendiklerini, buna rağmen kızlarından vazgeçmediklerini söyledi.

Doğumdan sonra sendromun getirdiği kronik sorunlarla uğraştıklarını, yine de mutlu bir yaşam sürdüklerini kaydeden Arabacı, hayatlarının, geçen yıl Temmuz ayında daha da zorlaştığını, çünkü ateşi çıkan, vücudunda morluklar tespit edilen Afra Eylül'ün lösemi olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Arabacı, Afra Eylül'ün 10 aydır hastanelerde olduğunu, 6 kür kemoterapi aldığını belirterek, "Aşırı zor bir dönem geçirdik, kaldırılması çok zor bir yük. Afra'nın neşesi bize yetti. Hep neşeli bir çocuk. Ne kadar canı yansa da neşeli. Hep gülüyor bana. Doktorlar, kemik iliği nakli gerektiğini, ne kadar erken nakil olursa şansının o kadar yüksek olduğunu söylediler. O şokla ne kadar yaşar diye soramadım. Nakil olmazsa ne olur, onu da fazla araştırmak istemedim. Sadece nakil bekliyoruz." diye konuştu.

Bir çocuğun yaşamı için farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Arabacı, hem kızının hem diğer kanser hastası çocukların yaşamasını istediklerini, donör olmak için Kızılay'a başvurmanın ve bir tüp kan vermenin yeterli olduğunu aktardı. Geleceğe ilişkin hayalleri olduğunu da vurgulayan Arabacı, "Kızım çok güçlü, eminim ilik nakliyle bu hastalığı yenecek ve onu gelecekte çok iyi bir yüzücü olarak göreceğiz." dedi.

ANNENİN ÇAĞRISI

Anne Altun Arabacı ise down sendromlu kızının varlığından çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Lösemi olduğunu öğrenince yıkıldım ama tıp ilerledi, kızım iyileşecek. Onu görenler hasta olduğuna inanamıyor. Çok enerjik, umut dolu bir bebek. O da bizi ayakta tutuyor." ifadelerini kullandı.

Afra Eylül'ün kendisini hastane personeline ve gördüğü herkese çok sevdirdiğini dile getiren Altun Arabacı, şöyle konuştu:

"Down sendromu genetik bir farklılık, bir hastalık değil. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor ama lösemi bir hastalık. Bu konuda gerçekten çok üzgünüm. İnsanlara çağrıda bulunuyorum, sadece Afra Eylül için değil kanser hastası tüm evlatlarımız için donör olsunlar."

Anne Arabacı, kızının sosyal paylaşım sitesi takipçilerinin kendileriyle iletişim kurduğunu, moral verdiğini hatta evlerine hediye oyuncaklar gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorları da tedavisi süren down sendromlu hastaları için donör arayışının sürdüğü bilgisini verdi.