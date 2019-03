Down sendromlu gençlerden anlamlı etkinlik

"Çanakkale Engel Tanımaz" isimli etkinlikle down sendromlu gençler Çanakkale Zaferi’ni bir kez daha hatırlattı.

Yeşilyurt AVM, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği(Down-Çed) işbirliği; Çanakkale Zaferi ve Down Sendromu Farkındalık Günü için etkinlik düzenlendi. Yeşilyurt AVM’de düzenlenen etkinliğe vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi. Etkinlikte down sendromlu çocuklar, asker ve yöresel kıyafetler giyerek şiir ve oyunlar oynadı.