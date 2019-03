Down sendromlu Ebubekir’in hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 19 yaşındaki down sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya’nın polis olma hayali, bir günlüğüne gerçek oldu.

Terzi emeklisi olan 66 yaşındaki Duran ve ev hanımı Gülhanım Kaya (60) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan down sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya’nın (19), en büyük hayali, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Gençlik Merkezi’nin organizesiyle 1 günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü. Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve gönüllü gençler, ilk olarak Ebubekir’in evine giderek onu hazırladı. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla polis üniforması giyen down sendromlu Ebubekir’in, Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi üzerindeki evinin önüne siren çalarak gelen polis araçlarını görünce sevinci doruğa çıktı. Kendisini emniyet müdürlüğüne götürmek için gelen polisleri, ‘çavuş’ diyerek selamlayan Ebubekir, onlar için dua etmeyi de unutmadı. Ekip otosuna binen Ebubekir, şehir turu attıktan sonra Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştı. Down sendromlu Ebubekir, emniyet bahçesinde İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve personeller tarafından karşılandı. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın makamına geçen Ebubekir, burada telsizden adının geçtiği anonsu duyunca sevinci doruğa çıktı. Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Ebubekir’e kendi polis gömleğini hediye etti. Ebubekir, daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünün birimlerini gezdi. Polisevi’nde misafir edilen Ebubekir, burada çok sevdiği şarkı eşliğine oynadı. Okuma yazma bilmese de kitapları çok seven Ebubekir’e bir de kitap hediye edildi.

Oğlunun gülüşüyle birlikte mutluluğu iki kat artan anne Gülhanım Kaya, “Oğlum 19 yaşında. Polis olmayı çok sever. Nerede polis görse selama durur. Herkese teşekkür ediyorum. Oğlumu sevindirdiniz. Allah razı olsun. Amcasının oğlu var. O da komiser, kıyafet gönderir. Oğlum da her zaman o elbiseleri evde giyiyor. Polislere her zaman ‘çavuş’ der” dedi.

Sevinç gözyaşlarına hakim olamayan baba Duran Kaya da, “Emniyet Müdürlüğümüze ve Gençlik Merkezimize teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler yapıyorlar. Oğlumun yarım saatlik mutluluğu için benim hayatım feda olsun” diye konuştu.

Tüm personelleri ile birlikte Ebubekir’i mutlu etmek için elinden gelen gayreti gösteren Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık da, “Ebubekir kardeşimin gelmesinden çok mutlu olduk. Polis olmak istiyormuş. Onun emrindeyiz. Ekiplerimiz onun adına telsiz anonsu yaptı. Her zaman kapımız açık. Günümüzü güzelleştirdiler. Onlar, dezavantajlı değiller. Bu dünyayı tertemiz yaşıyorlar. Aslında onlara göre biz dezavantajlıyız. Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.