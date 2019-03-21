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Down sendromlu Dilaranur çalışma azmiyle yaşamını değiştirdi

Down sendromlu Dilaranur Şahin, dört yıldır bir restoranda garson olarak çalışıyor ve azmiyle yaşamın her alanında var olabileceğini kanıtlayarak toplumsal önyargılara meydan okuyor.

21 Mart 2019 Perşembe 11:06
Down sendromlu Dilaranur çalışma azmiyle yaşamını değiştirdi

Down sendromlu Dilaranur Şahin, dört yıldır bir restoranda garson olarak çalışıyor ve azmiyle yaşamın her alanında var olabileceğini kanıtlayarak toplumsal önyargılara meydan okuyor.

Güler yüzüyle çevresindeki herkesin sevgisini kazanan 26 yaşındaki Şahin, Aliye Yahşi Kız Teknik Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde okumaya başladı.

Down Sendromu Derneği tarafından hayata geçirilen "İş Koçu Destekli İstihdam Programı" kapsamında çalışma hayatıyla ilgili eğitimler alan Şahin, bu eğitimler sonrasında Çankaya'da bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı.

Kendi parasını kazanarak ailesine destek olmanın mutluluğunu yaşayan Şahin'in en büyük hayali para biriktirerek yurt dışı seyahatine çıkmak.

- "Burası benim evim"

Şahin, iş hayatıyla değişen yaşamını AA muhabirine anlattı.

Çalışmaya başlamadan önce sürekli evde bilgisayar başında vakit geçirdiğini ve canının çok sıkıldığını belirten Şahin, proje kapsamında çeşitli eğitimler aldığını ve bu kapsamda birçok farklı yerde sunum yaptığını aktardı.

Daha sonra restoranda garson olarak çalışmaya başladığını ifade eden Şahin, "Burayı çok seviyorum. Sanki buradakiler benim ailem gibi, burası benim evim." dedi.

Ayakları üzerinde durduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Şahin, "Maaşımla kendime cep telefonu aldım. Ailemin biraz sıkıntısı vardı, borçlarımız vardı, onlara destek oldum. Evde şu anda kendi paramı biriktiriyorum. Çünkü başka bir ülkeye gezmeye gideceğim." dedi.

Bu süreçte anne babasının kendisini sürekli teşvik ettiğini de kaydeden Şahin, "Onlar benim için her şeyi feda ediyorlar." ifadesini kullandı.

- "Çok güzel vakit geçiriyoruz"

İşletme Müdürü Sibel Temiztürk, Şahin'in dört yıldır kendileriyle çalıştığını ve bu süreçte yaşamında gözle görülür gelişmeler olduğunu aktardı.

Temiztürk, şunları ifade etti:

"İlk geldiği günle şimdiyi kıyaslayacak olursak çok çok uzun yollar katettik. Dilara'nın iletişim gücü gelişti. Bizimle daha iyi kontak kuruyor. Çalışmaları hızlandı. Daha sessiz, daha içine kapanıkken şimdi daha iyi iletişim kurarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Bunun ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu, karşılıklı birbirinize ayırdığınız zaman ve ilgiyle alakalı bir durum. Çünkü hassas bir konu."

Temiztürk, down sendromlu bireyler konusunda herkesin hassas davranması gerektiğini, onların topluma katılımının sağlanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Şahin'in çalışma arkadaşı Eda Cingöz de eylül ayından bu yana restoranda birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Cingöz, "Dilara çok güler yüzlü, iyi, samimi birisi. Yardım edileceği zaman bana yardım ediyor. Benim de ona ediyorum. Hep birbirimize yardımcı oluyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:06
  1. Down Sendromu Derneği

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